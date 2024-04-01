|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZÜLFÜ BAYAR
|21
|%0.18
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AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %89.39
|RAMAZAN ŞANİ
|177
|%0.18
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ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.93
|CİHAN BARMAN
|170
|%0.26
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ POLAT
|40
|%0.17
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GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %93.33
|AHMET YAMAN
|10
|%0.11
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GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %90.72
|ABDULBARİ MUĞUÇ
|26
|%0.16
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KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EŞREF ÖZTIRAK
|55
|%0.23
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %83.87
|MUHSİN GÜÇ
|7
|%0.11
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KULA
Açılan Sandık Oranı %85.42
|NECMETTİN ERDOĞAN
|33
|%0.12
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SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %93.46
|MUHAMMED BAYAR
|266
|%0.28
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SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.98
|SEYFETTİN BASATEMÜR
|74
|%0.30
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SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %99.35
|KENAN GÖKBORU
|55
|%0.15
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ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %98.44
|ZELİHA POLAT
|292
|%0.31
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SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %98.81
|HÜSEYİN ESEN
|39
|%0.30
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SOMA
Açılan Sandık Oranı %98.98
|MEHMET KIZILBOĞA
|99
|%0.15
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TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %97.78
|MEHMET BASATEMÜR
|396
|%0.40
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YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %97.32
|BURHAN AYDIN
|351
|%0.24
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