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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:05
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.54
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.86
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.25 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.21
Manisa Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZÜLFÜ BAYAR 21 %0.18 Detay
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %89.39
RAMAZAN ŞANİ 177 %0.18 Detay
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.93
CİHAN BARMAN 170 %0.26 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ POLAT 40 %0.17 Detay
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %93.33
AHMET YAMAN 10 %0.11 Detay
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %90.72
ABDULBARİ MUĞUÇ 26 %0.16 Detay
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EŞREF ÖZTIRAK 55 %0.23 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %83.87
MUHSİN GÜÇ 7 %0.11 Detay
KULA
Açılan Sandık Oranı %85.42
NECMETTİN ERDOĞAN 33 %0.12 Detay
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %93.46
MUHAMMED BAYAR 266 %0.28 Detay
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.98
SEYFETTİN BASATEMÜR 74 %0.30 Detay
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %99.35
KENAN GÖKBORU 55 %0.15 Detay
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %98.44
ZELİHA POLAT 292 %0.31 Detay
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %98.81
HÜSEYİN ESEN 39 %0.30 Detay
SOMA
Açılan Sandık Oranı %98.98
MEHMET KIZILBOĞA 99 %0.15 Detay
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %97.78
MEHMET BASATEMÜR 396 %0.40 Detay
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %97.32
BURHAN AYDIN 351 %0.24 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı