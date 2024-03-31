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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:30
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.52
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%75.88
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.30 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.34
Konya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %42.86
MEHMET RIZA ÖZCAN 4 %0.52 Detay
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %75.00
MUSTAFA ÖZELÇİ 1 %0.04 Detay
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %94.96
METİN ÖZARAS 36 %0.07 Detay
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %75.51
DAVUT ÖDEMİŞ 5 %0.07 Detay
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %61.95
MEHMET NURİ YILMAZ 30 %0.11 Detay
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %76.67
AHMET TUNÇ 14 %0.13 Detay
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %39.29
AHMET ÇOLAK 1 %0.03 Detay
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %75.91
ADNAN ÖZARAS 43 %0.22 Detay
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %55.36
RIFAT YILMAZ 20 %0.09 Detay
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN KORHAN 0 %0 Detay
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %4.76
SALİH ÖDEMİŞ 0 %0 Detay
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %58.33
AHMET KAYA 2 %0.03 Detay
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %32.00
MUSTAFA DEMİREL 2 %0.14 Detay
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %49.04
YAKUP AKBAY 217 %0.55 Detay
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %96.67
HANZEL ZEREY 1 %0.02 Detay
HADİM
Açılan Sandık Oranı %63.83
BAYRAM CANDAN 8 %0.18 Detay
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %70.00
ADEM ARTAĞAN 2 %0.10 Detay
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %58.33
RAMAZAN CİHAN 0 %0 Detay
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %51.35
EMRULLAH ÖZCAN 20 %0.12 Detay
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %83.33
ERŞAN ERMAN 15 %0.10 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %65.62
ÖMER YAYCI 17 %0.08 Detay
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %75.59
ABDURRAHMAN DAL 890 %0.69 Detay
KULU
Açılan Sandık Oranı %78.79
ERHAN SEVMİŞ 60 %0.35 Detay
MERAM
Açılan Sandık Oranı %68.59
FIRAT YÜZKAN 325 %0.28 Detay
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %45.45
SALİH CİHAN 14 %0.19 Detay
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %83.02
HASAN YILMAZ 764 %0.29 Detay
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %68.16
AYHAN KILIÇ 36 %0.13 Detay
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZCAN SAYAN 3 %0.07 Detay
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %65.22
BİLAL ŞİMŞEK 4 %0.15 Detay
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %42.86
BİLAL TUNÇ 2 %0.61 Detay
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %95.83
MUHAMMED ÖZELÇİ 7 %0.06 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı