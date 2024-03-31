|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %42.86
|MEHMET RIZA ÖZCAN
|4
|%0.52
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|
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %75.00
|MUSTAFA ÖZELÇİ
|1
|%0.04
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|
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %94.96
|METİN ÖZARAS
|36
|%0.07
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|
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %75.51
|DAVUT ÖDEMİŞ
|5
|%0.07
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|
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %61.95
|MEHMET NURİ YILMAZ
|30
|%0.11
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|
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %76.67
|AHMET TUNÇ
|14
|%0.13
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|
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %39.29
|AHMET ÇOLAK
|1
|%0.03
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|
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %75.91
|ADNAN ÖZARAS
|43
|%0.22
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|
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %55.36
|RIFAT YILMAZ
|20
|%0.09
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|
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN KORHAN
|0
|%0
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|
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %4.76
|SALİH ÖDEMİŞ
|0
|%0
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|
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %58.33
|AHMET KAYA
|2
|%0.03
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|
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %32.00
|MUSTAFA DEMİREL
|2
|%0.14
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|
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %49.04
|YAKUP AKBAY
|217
|%0.55
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|
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %96.67
|HANZEL ZEREY
|1
|%0.02
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|
HADİM
Açılan Sandık Oranı %63.83
|BAYRAM CANDAN
|8
|%0.18
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|
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %70.00
|ADEM ARTAĞAN
|2
|%0.10
|Detay
|
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %58.33
|RAMAZAN CİHAN
|0
|%0
|Detay
|
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %51.35
|EMRULLAH ÖZCAN
|20
|%0.12
|Detay
|
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %83.33
|ERŞAN ERMAN
|15
|%0.10
|Detay
|
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %65.62
|ÖMER YAYCI
|17
|%0.08
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|
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %75.59
|ABDURRAHMAN DAL
|890
|%0.69
|Detay
|
KULU
Açılan Sandık Oranı %78.79
|ERHAN SEVMİŞ
|60
|%0.35
|Detay
|
MERAM
Açılan Sandık Oranı %68.59
|FIRAT YÜZKAN
|325
|%0.28
|Detay
|
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %45.45
|SALİH CİHAN
|14
|%0.19
|Detay
|
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %83.02
|HASAN YILMAZ
|764
|%0.29
|Detay
|
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %68.16
|AYHAN KILIÇ
|36
|%0.13
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TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZCAN SAYAN
|3
|%0.07
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|
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %65.22
|BİLAL ŞİMŞEK
|4
|%0.15
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|
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %42.86
|BİLAL TUNÇ
|2
|%0.61
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|
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %95.83
|MUHAMMED ÖZELÇİ
|7
|%0.06
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