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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:30
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.52
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%75.88
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.09 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.12
Kırıkkale Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET NURULLAH OĞUZ 0 %0 Detay
BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %50.00
ABDULLAH ÜZÜM 0 %0 Detay
ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İRFAN ALPER GÜNEŞ 0 %0 Detay
DELİCE
Açılan Sandık Oranı %88.89
ÖMER FARUK KOYUNCU 1 %0.06 Detay
KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİSANUR UŞAR 0 %0 Detay
KESKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜHEYYİB ŞAHİN 5 %0.11 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %76.11
YASİN DURSUN 64 %0.09 Detay
SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
RIDVAN CİHANGİR 0 %0 Detay
YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %54.84
ABDURRAHMAN SEVİM 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇERİKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı