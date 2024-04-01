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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:55
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.54
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%94.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.11
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %99.58
İSLAM ASLAN 223 %0.38 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
CANER ÜREYİL 57 %0.12 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %95.87
YUNUS ŞANİ 39 %0.15 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLHAN DALĞIÇ 87 %0.05 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %86.42
REŞAT UŞAR 44 %0.08 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %92.86
MEHMET GÖKTAŞ 5 %0.07 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %97.26
VEDAT AKİZ 222 %0.09 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %93.02
HÜSEYİN ŞANİ 260 %0.10 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %98.47
AHMET YILMAZ 43 %0.15 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %94.52
EMRULLAH KAPAR 60 %0.05 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %97.78
MEHMET KAYA 48 %0.16 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAKİ GİNİGEN 26 %0.13 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %99.35
MEVLÜT BALKI 137 %0.17 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALAATTİN AĞIRMAN 20 %0.09 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %99.18
YAKUP ÇEVİK 405 %0.15 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FAYSAL ALAK 5 %0.06 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %96.97
MEHMET SÖĞÜT 58 %0.03 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.29
ERCAN DURMUŞ 189 %0.27 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEHMUS SUNA 41 %0.22 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %95.24
AHMET AYMELEK 51 %0.19 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %82.62
CUMA ÖZEL 206 %0.14 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %99.23
ÖMER BOZKURT 35 %0.05 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %97.03
MEHMET ŞAH KALKAN 117 %0.10 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %99.32
İBRAHİM ÇEVİK 37 %0.10 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %95.80
NEDİM DÖNER 97 %0.12 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %94.37
NEDİM ÖZTÜNÇ 27 %0.08 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %89.47
CELALETTİN ÇINAR 31 %0.15 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %91.32
RAMAZAN ÖZTÜRK 110 %0.22 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %97.53
MEHMET HANİFİ AVCI 306 %0.26 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %88.95
ALİ CAN RÜZGAR 37 %0.09 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı