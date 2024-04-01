|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %99.58
|İSLAM ASLAN
|223
|%0.38
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CANER ÜREYİL
|57
|%0.12
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|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %95.87
|YUNUS ŞANİ
|39
|%0.15
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLHAN DALĞIÇ
|87
|%0.05
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|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %86.42
|REŞAT UŞAR
|44
|%0.08
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|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %92.86
|MEHMET GÖKTAŞ
|5
|%0.07
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|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %97.26
|VEDAT AKİZ
|222
|%0.09
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %93.02
|HÜSEYİN ŞANİ
|260
|%0.10
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|
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %98.47
|AHMET YILMAZ
|43
|%0.15
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|
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %94.52
|EMRULLAH KAPAR
|60
|%0.05
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|
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %97.78
|MEHMET KAYA
|48
|%0.16
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FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAKİ GİNİGEN
|26
|%0.13
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GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %99.35
|MEVLÜT BALKI
|137
|%0.17
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|
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALAATTİN AĞIRMAN
|20
|%0.09
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|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %99.18
|YAKUP ÇEVİK
|405
|%0.15
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|
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FAYSAL ALAK
|5
|%0.06
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %96.97
|MEHMET SÖĞÜT
|58
|%0.03
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.29
|ERCAN DURMUŞ
|189
|%0.27
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEHMUS SUNA
|41
|%0.22
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %95.24
|AHMET AYMELEK
|51
|%0.19
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %82.62
|CUMA ÖZEL
|206
|%0.14
|Detay
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %99.23
|ÖMER BOZKURT
|35
|%0.05
|Detay
|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %97.03
|MEHMET ŞAH KALKAN
|117
|%0.10
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %99.32
|İBRAHİM ÇEVİK
|37
|%0.10
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %95.80
|NEDİM DÖNER
|97
|%0.12
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SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %94.37
|NEDİM ÖZTÜNÇ
|27
|%0.08
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %89.47
|CELALETTİN ÇINAR
|31
|%0.15
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %91.32
|RAMAZAN ÖZTÜRK
|110
|%0.22
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %97.53
|MEHMET HANİFİ AVCI
|306
|%0.26
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URLA
Açılan Sandık Oranı %88.95
|ALİ CAN RÜZGAR
|37
|%0.09
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