|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALPU
Açılan Sandık Oranı %93.33
|KADİR GÜLSARİ
|8
|%0.12
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ERKILIÇ
|6
|%0.15
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %76.00
|HAZAR GÜLSARİ
|9
|%0.14
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %96.15
|BİLAL ALTSOY
|8
|%0.21
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HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET BARIŞ
|2
|%0.11
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İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMZA TARHAN
|12
|%0.26
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MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED KELEŞ
|5
|%0.10
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MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İDRİS ARAS
|1
|%0.05
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MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %98.31
|MİKAİL ACİR
|5
|%0.09
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ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %93.24
|CEVDET YILDIRIM
|270
|%0.12
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SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASİN DEMİREL
|0
|%0
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SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %92.75
|HASAN SEVİM
|3
|%0.03
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SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN AKSU
|25
|%0.19
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TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %75.52
|ÖMER ÖZÇAM
|54
|%0.03
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