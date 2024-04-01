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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:55
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.54
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%94.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.60 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.31
Erzurum Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %91.09
0 %0 Detay
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLATİF EKİNCİ 86 %0.27 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDURRAHMAN ÇELİK 29 %0.34 Detay
HINIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ASLAN 23 %0.21 Detay
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADNAN ŞİMŞEK 35 %0.20 Detay
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %99.18
0 %0 Detay
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN ÜRE 21 %0.22 Detay
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÖZMEN 38 %0.35 Detay
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %96.23
ABDULSELAM OLAM 16 %0.23 Detay
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
OLTU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
OLUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %99.74
HALİT DALDAL 295 %0.39 Detay
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %96.84
0 %0 Detay
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %75.28
0 %0 Detay
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %73.86
ABDULMENAF BİÇEN 28 %0.43 Detay
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILMAZ GÜNEY 201 %0.26 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı