|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %91.09
|0
|%0
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AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLATİF EKİNCİ
|86
|%0.27
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDURRAHMAN ÇELİK
|29
|%0.34
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HINIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ASLAN
|23
|%0.21
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HORASAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADNAN ŞİMŞEK
|35
|%0.20
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İSPİR
Açılan Sandık Oranı %99.18
|0
|%0
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KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN ÜRE
|21
|%0.22
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KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÖZMEN
|38
|%0.35
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KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %96.23
|ABDULSELAM OLAM
|16
|%0.23
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NARMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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OLTU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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OLUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %99.74
|HALİT DALDAL
|295
|%0.39
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PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %96.84
|0
|%0
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PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %75.28
|0
|%0
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TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %73.86
|ABDULMENAF BİÇEN
|28
|%0.43
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TORTUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILMAZ GÜNEY
|201
|%0.26
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