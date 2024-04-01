|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CENGİZ AYDIN
|9376
|%6.74
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ BİLMEZ
|4091
|%7.57
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEYFETTİN YİĞİT
|1212
|%5.12
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEDAT TURGUT
|5450
|%17.00
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET GÜLDOĞDU
|103
|%1.71
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %64.29
|ALİ GÖÇTÜRK
|496
|%4.47
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %98.31
|ALİ DURGUNSU
|493
|%4.19
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ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %95.22
|HASAN HAKSEVER
|6379
|%11.60
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %98.59
|İHSAN YAŞAR
|3134
|%23.51
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %97.15
|MEHMET DEMİR
|10799
|%7.05
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KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET HAN KAYA
|147
|%2.01
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KULP
Açılan Sandık Oranı %91.26
|MEHMET SEKAN GÜNDÜZ
|264
|%1.66
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %92.55
|ÖMER TEKDAĞ
|102
|%0.86
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %72.60
|ADNAN BALYEN
|1495
|%5.71
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SUR
Açılan Sandık Oranı %99.57
|MAHMUT UÇAR
|3429
|%8.90
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜZEYİR YUVA
|5285
|%6.50
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