|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %54.43
|BÜLENT KILIÇ
|24
|%0.12
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %50.00
|ABDULLAH TAŞAN
|3
|%0.17
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET EZER
|0
|%0
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %56.52
|ENES TURAN
|0
|%0
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
|EMRAH İLHAN
|0
|%0
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %91.43
|MEHMET ZEKİ TURAN
|4
|%0.06
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %45.78
|ABDULLAH YILDIRIM
|8
|%0.12
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %61.76
|VEDAT FİDAN
|3
|%0.04
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %56.14
|EBUBEKİR TEKTAŞ
|10
|%0.15
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %96.30
|MEHMET KAÇAN
|3
|%0.06
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %34.66
|MEHMET EMİN ASLAN
|13
|%0.12
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %30.56
|HASAN TANIŞMA
|0
|%0
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %43.59
|TAHİR GÜNER
|1
|%0.01
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KALE
Açılan Sandık Oranı %34.43
|BİLAL EKİNCİ
|1
|%0.02
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %39.76
|CENGİZ DURMAZ
|126
|%0.16
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %32.24
|ŞUAYİP TAŞAN
|281
|%0.41
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %32.95
|OSMAN TUNÇ
|13
|%0.23
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %70.00
|MEHMET NURİ ÇELİK
|4
|%0.06
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %36.51
|İLHAMİ ÇİFTÇİ
|14
|%0.16
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