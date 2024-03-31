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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:55
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.52
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%67.91
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.10 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.11
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %54.43
BÜLENT KILIÇ 24 %0.12 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %50.00
ABDULLAH TAŞAN 3 %0.17 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET EZER 0 %0 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %56.52
ENES TURAN 0 %0 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
EMRAH İLHAN 0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %91.43
MEHMET ZEKİ TURAN 4 %0.06 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %45.78
ABDULLAH YILDIRIM 8 %0.12 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %61.76
VEDAT FİDAN 3 %0.04 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %56.14
EBUBEKİR TEKTAŞ 10 %0.15 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %96.30
MEHMET KAÇAN 3 %0.06 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %34.66
MEHMET EMİN ASLAN 13 %0.12 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %30.56
HASAN TANIŞMA 0 %0 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %43.59
TAHİR GÜNER 1 %0.01 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %34.43
BİLAL EKİNCİ 1 %0.02 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %39.76
CENGİZ DURMAZ 126 %0.16 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %32.24
ŞUAYİP TAŞAN 281 %0.41 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %32.95
OSMAN TUNÇ 13 %0.23 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %70.00
MEHMET NURİ ÇELİK 4 %0.06 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %36.51
İLHAMİ ÇİFTÇİ 14 %0.16 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı