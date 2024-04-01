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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.55
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.26 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.32
Bilecik Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEMSETTİN SOSA 212 %0.48 Detay
GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENES SOSA 4 %0.11 Detay
İNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRAH GÜLTEKİN 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAHİR KARAASLAN 93 %0.26 Detay
OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM DENİZ 7 %0.07 Detay
PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN SOSA 10 %0.26 Detay
SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
SUAT YILMAZ 18 %0.21 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH ÇELİK 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAYIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
VEZİRHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı