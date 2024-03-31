|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEŞİRİ
Açılan Sandık Oranı %79.17
|OSMAN ORTAÇ
|0
|%0
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GERCÜŞ
Açılan Sandık Oranı %41.18
|SÜLEYMAN SEYYİDOĞLU
|77
|%4.97
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HASANKEYF
Açılan Sandık Oranı %90.91
|ZEKİ ÇETİN
|6
|%0.27
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KOZLUK
Açılan Sandık Oranı %98.53
|HASAN AŞKIN
|686
|%5.39
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %10.37
|SERKAN RAMANLI
|2606
|%14.89
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SASON
Açılan Sandık Oranı %45.00
|BURHAN BULGAN
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BALPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN SÖĞÜT
|0
|%0
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BEKİRHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMETULLAH AKSOY
|0
|%0
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İKİKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %12.50
|YAKUP EKİNCİ
|0
|%0
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|SAMİR ÖZHAN
|0
|%0
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YÜCEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %30.00
|BAYRAM ÇELİK
|0
|%0
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