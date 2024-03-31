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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 19:55
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.34
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%20.69
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%14.89 0
İL GENEL MECLİSİ
%9.13
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İLÇE ADAY OY ORAN
BEŞİRİ
Açılan Sandık Oranı %79.17
OSMAN ORTAÇ 0 %0 Detay
GERCÜŞ
Açılan Sandık Oranı %41.18
SÜLEYMAN SEYYİDOĞLU 77 %4.97 Detay
HASANKEYF
Açılan Sandık Oranı %90.91
ZEKİ ÇETİN 6 %0.27 Detay
KOZLUK
Açılan Sandık Oranı %98.53
HASAN AŞKIN 686 %5.39 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %10.37
SERKAN RAMANLI 2606 %14.89 Detay
SASON
Açılan Sandık Oranı %45.00
BURHAN BULGAN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BALPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN SÖĞÜT 0 %0 Detay
BEKİRHAN
Açılan Sandık Oranı %0
İSMETULLAH AKSOY 0 %0 Detay
İKİKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %12.50
YAKUP EKİNCİ 0 %0 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
SAMİR ÖZHAN 0 %0 Detay
YÜCEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %30.00
BAYRAM ÇELİK 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı