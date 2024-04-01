|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZÜLKÜF ELALTUNKARA
|12
|%0.15
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AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER ARSLANĞRAY
|111
|%0.25
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ALANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPASLAN EDİZER
|375
|%0.21
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DEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEDAT DİNLER
|47
|%0.25
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DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUZAFFER TURAN
|37
|%0.08
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ELMALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET SİNCAR
|46
|%0.17
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FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAFER GÜNDÜZ
|75
|%0.24
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GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEBRAİL ÇETİN
|68
|%0.19
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GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HABİB ÇETIN
|26
|%0.45
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İBRADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞAKİR ÇETIN
|1
|%0.04
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KAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FARUK AKDENİZ
|69
|%0.17
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CUMA GÜLMÜŞ
|44
|%0.17
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KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BERAAT İPEK
|942
|%0.30
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KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SALİH ÇELİK
|52
|%0.06
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KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER DAGAL
|74
|%0.19
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KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET FUAT GÜRKANLAR
|290
|%0.62
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MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN KISA
|334
|%0.23
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MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH DEMİRTAŞ
|286
|%0.11
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SERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN TURHAN SERT
|107
|%0.13
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