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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:55
GELECEK

  • KISALTMA

    GELECEK

  • GENEL BAŞKAN

    Ahmet Davutoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    12/12/2019
GELECEK TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.56
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.45 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.10
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İLÇE ADAY OY ORAN
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %88.53
0 %0 Detay
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.21
0 %0 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %93.33
0 %0 Detay
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %90.72
0 %0 Detay
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %83.87
0 %0 Detay
KULA
Açılan Sandık Oranı %85.42
0 %0 Detay
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %93.46
ŞERİFE ÖZ 588 %0.61 Detay
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.98
0 %0 Detay
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %99.35
0 %0 Detay
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %96.88
RAMAZAN DUMAN 258 %0.28 Detay
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %98.81
0 %0 Detay
SOMA
Açılan Sandık Oranı %98.98
0 %0 Detay
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %97.78
0 %0 Detay
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %96.49
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı