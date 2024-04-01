|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET ERCENGİZ
|1
|%0.03
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AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH KÖLE
|56
|%0.11
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ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İRFAN NORAS
|79
|%0.81
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BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %93.45
|0
|%0
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DERBENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %85.42
|SERDAR SELÇUK
|13
|%0.13
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EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.73
|0
|%0
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GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
HADİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÖZDEMİR
|517
|%6.63
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HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ILGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAHYA AKBAŞ
|1576
|%8.10
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KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÖĞÜT
|76
|%0.25
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KARATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KULU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MERAM
Açılan Sandık Oranı %99.45
|0
|%0
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SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %84.42
|0
|%0
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SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİN TEZCAN
|365
|%8.59
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TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YUNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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