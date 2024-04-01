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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:45
GELECEK

  • KISALTMA

    GELECEK

  • GENEL BAŞKAN

    Ahmet Davutoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    12/12/2019
GELECEK TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%94.10
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Eskişehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %93.33
0 %0 Detay
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %96.55
0 %0 Detay
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %76.00
0 %0 Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %96.15
0 %0 Detay
HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %98.31
0 %0 Detay
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %90.57
0 %0 Detay
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %92.75
MERAL ÖZDOĞANLI 23 %0.27 Detay
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %73.33
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı