60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:45
GELECEK

  • KISALTMA

    GELECEK

  • GENEL BAŞKAN

    Ahmet Davutoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    12/12/2019
GELECEK TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%94.10
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Diyarbakır Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %64.29
0 %0 Detay
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %94.92
0 %0 Detay
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %95.22
0 %0 Detay
HANİ
Açılan Sandık Oranı %98.59
0 %0 Detay
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %97.15
0 %0 Detay
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KULP
Açılan Sandık Oranı %91.26
0 %0 Detay
LİCE
Açılan Sandık Oranı %92.55
0 %0 Detay
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %71.63
0 %0 Detay
SUR
Açılan Sandık Oranı %99.57
0 %0 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı