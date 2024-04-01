|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %93.45
|0
|%0
|Detay
|
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %85.42
|0
|%0
|Detay
|
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.73
|0
|%0
|Detay
|
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
HADİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KULU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
MERAM
Açılan Sandık Oranı %99.45
|0
|%0
|Detay
|
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %84.42
|0
|%0
|Detay
|
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay