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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:45
EMEP

  • KISALTMA

    EMEP

  • GENEL BAŞKAN

    Seyit Aslan

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/11/1996
EMEP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.06
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%94.10
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.21
Elazığ Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARICAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BASKİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MADEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %99.63
0 %0 Detay
PALU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKÇAKİRAZ
Açılan Sandık Oranı %54.55
0 %0 Detay
BEYHAN
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
BÜKARDI
Açılan Sandık Oranı %16.67
0 %0 Detay
ERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %37.50
0 %0 Detay
MOLLAKENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARICAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÜÇOCAK
Açılan Sandık Oranı %71.43
0 %0 Detay
YAZIKONAK
Açılan Sandık Oranı %8.70
0 %0 Detay
YURTBAŞI
Açılan Sandık Oranı %95.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı