|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BODRUM
Açılan Sandık Oranı %70.19
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DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.16
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DATÇA
Açılan Sandık Oranı %98.53
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FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %70.20
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KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
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KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %96.30
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MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %96.90
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MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %97.53
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MİLAS
Açılan Sandık Oranı %98.01
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ORTACA
Açılan Sandık Oranı %99.26
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SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %99.45
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ULA
Açılan Sandık Oranı %97.47
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YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %39.39
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