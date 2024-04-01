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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:40
ADP

  • KISALTMA

    ADP

  • GENEL BAŞKAN

    Zeynep Yıkarbaba

  • KURULUŞ TARİHİ

    03/08/2021
ADP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.06
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Manisa Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %87.88
0 %0 Detay
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %97.86
0 %0 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %88.89
0 %0 Detay
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %89.69
0 %0 Detay
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %80.65
0 %0 Detay
KULA
Açılan Sandık Oranı %84.72
0 %0 Detay
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %92.29
0 %0 Detay
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.98
0 %0 Detay
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %99.35
0 %0 Detay
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %96.88
0 %0 Detay
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %98.81
0 %0 Detay
SOMA
Açılan Sandık Oranı %98.64
0 %0 Detay
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %96.05
0 %0 Detay
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %96.49
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı