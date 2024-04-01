|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %99.58
|0
|%0
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %99.46
|0
|%0
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BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %94.21
|0
|%0
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BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %96.82
|0
|%0
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|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %86.42
|0
|%0
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|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %83.33
|0
|%0
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|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %94.52
|0
|%0
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %91.03
|0
|%0
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|
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %98.47
|0
|%0
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ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %88.24
|0
|%0
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %97.78
|0
|%0
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FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %98.38
|0
|%0
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|
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %97.90
|SALİH KUTLU
|48
|%0.02
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|
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %96.00
|0
|%0
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|
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %98.59
|0
|%0
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|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %94.44
|0
|%0
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|
KONAK
Açılan Sandık Oranı %81.15
|0
|%0
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|
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %98.47
|0
|%0
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|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %95.33
|0
|%0
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %95.27
|0
|%0
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|
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %94.40
|0
|%0
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|
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %94.37
|0
|%0
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|
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %87.37
|0
|%0
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|
TİRE
Açılan Sandık Oranı %88.84
|0
|%0
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %93.00
|0
|%0
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URLA
Açılan Sandık Oranı %87.89
|0
|%0
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