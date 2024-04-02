60
Ajans Veri Saati: 02 Nisan 2024, 05:51
Adalet Birlik Partisi

  • KISALTMA

    AB PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    İrfan Uzun

  • KURULUŞ TARİHİ

    06/06/2018
AB PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı Toplam İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0

SACİT TÜRKKAN

Sacit Türkkan
  • PARTİSİ : AB PARTİ
  • BÖLGESİ : İSTANBUL / AVCILAR
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Anadolu Ajansı