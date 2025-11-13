Beşiktaş’ta sağlık ve cemiyet buluşması! Ünlü isimler yeni projeye akın etti!

Bireylerin yaşamına bütüncül tedavi çözümleri sunan bir sağlık merkezi, önceki gün yeni projesini tanıttı. Projenin lansmanı önceki gün Beşiktaş'ta lüks bir otelde yapıldı. Lansmana sağlık, cemiyet ve iş camiasından çok sayıda seçkin isim katılarak proje hakkında bilgi sahibi oldular. Proje lansmanına katılanlar arasında; Aslı Gümüşel, Nazlı-Nilgün Keçili, Figen-İrem Kıral, Burcu Cesur, Kadriye-Güven Olgar, Dr. Yavuz Dizdar, Aslı-Volkan Özdemir, Eda Erdoğan, Ekin Olcayto, Emek Külür, Emel Kulüp, Evrim Doğan, Füsun Kuran, Füsun Saka, Nilüfer Kas, Güzel Kurşun, Elif Akyazıcı Girgin, Hülya Şendir, Nazife-Bekir Aksoy, Nurgün Özger Kemalbay, Petek Ertüre, Seda Eratlı, Diana Güler, Serap Sarı, Sinem Yıldırım, Tuğba Özerk gibi ünlü isimler vardı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN