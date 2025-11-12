Fadik Sevin Atasoy’un yeni tutkusu! Samuray adasında eğitim alacak

Atasoy, "Neden başvurdunuz?" sorusuna, "İçsel güç daha önemliydi. Fiziksel gücümü de denemek istedim. Bir konserde yabancı bir hanımefendi galiba çok içmişti beni rahatsız etti. Güvenliği çağırdım bana, 'İki gün önce samuray eğitimi almışsınız. Uzaktan izliyordum nasıl çözeceksin diye bakıyordum?' dedi. En güzel çözüm, uzmanına teslim etmek" ifadelerini kullandı.

'İMPARATORLARDAN ÜSTÜNLER'



Sözlerine devam eden Atasoy, "Mayıs ayında Samuray Adası'na gideceğim, devam edeceğim. 1.5 ay kalmayı düşünüyorum. Sabah 05.00'te kalkıyorsun, buz gibi kumların üzerinde çalışıyorsun. Dirayet testi... Beslenmeme de dikkat ediyorum" yanıtını verdi. Atasoy, "Kimsenin bilmediği bir şey var, samuraylar kendi tarihinde en üst konumundalar. İmparatordan bile üstteler. Onların üstü bir sınıf daha var onlar da kadın samuraylar" açıklamasını yaptı.