Milli Ağaçlandırma Günü’nde Müge Anlı geleceğe nefes oldu: Yeşil Vatan Seferberliği’ne destek!
Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sevilen sunucusu Müge Anlı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde “Yeşil Vatan Seferberliği”ne destek vererek geleceğe nefes oldu. Ünlü sunucu, ağaç dikimiyle hem doğa sevgisini gözler önüne serdi hem de halkı kampanyaya katılmaya davet etti.
Yıllardır programında kayıp kişilerin bulunmasına öncülük eden ve bugüne kadar birçok kaybın yakınlarıyla kavuşmasını sağlayan Müge Anlı, sosyal alanda da birçok projeye destek olarak izleyicilerini bu yönde de teşvik etmeye devam ediyor.
MÜGE ANLI'DA FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU!
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında başlatılan "Her Aile 1 Fidan – Sevdamız Yeşil Vatan" kampanyası için Müge Anlı, Rahmi Özkan ve Şevki Sözen'e dikmeleri için birer meyve ağacı fidanı hediye etti.
Bugün, Turkuvaz Medya Binası'nın bahçesinde Müge Anlı, ekibiyle birlikte İstanbul Ağaçlandırma Şefliği'nin yönlendirmesiyle geleceğe nefes olmak için ağaç fidanı dikti.