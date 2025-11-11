Milli Ağaçlandırma Günü’nde Müge Anlı geleceğe nefes oldu: Yeşil Vatan Seferberliği’ne destek!

Kaynak: atv Turkuvaz Medya bahçesinde dikilen meyve fidanları, geleceğe nefes olacak. Müge Anlı dut, Rahmi Özkan elma, Şevki Sözen ise kiraz fidanlarını İstanbul Ağaçlandırma ekiplerinin yardımıyla bahçeye dikerek fidanlarına hayat suyu verdiler.

MÜGE ANLI "Burada yaklaşık 7 bin çalışanımız var. Birkaç yıl sonra buradan geçerken bu ağaçlardan meyve yiyecek olmaları beni çok mutlu etti. Bize bu şansı verdiği için Bakanımıza teşekkür ederim."

ŞEVKİ SÖZEN "Umut ediyorum ki burada yetişen ağacın meyvelerinden yüzlerce kişi yesin. Bu ağaçlar burada hayat bulsun, herkese örnek olsun ve herkes bir fidan diksin. Geleceğe bırakılacak en güzel miras doğadır."

RAHMİ ÖZKAN "Çevremizi yeşillendirelim, gelecek nesillere miras bırakalım. Emeği geçen ve bize bu fırsatı sunan ekibe çok teşekkür ederim." dedi.