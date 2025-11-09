Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı Marakeş'te aşk tazeledi: Romantik ön balayı gözlerden uzak sürdü

DJ Faruk Sabancı ve oyuncu Esra Bilgiç aşklarını gözlerden uzak yaşamaya devam ediyor. İki yıldır birlikte olan Bilgiç ve Sabancı, Fas'a gitti. Marakeş'te ön balayı yapan aşıklar romantik anlar yaşadı.

Mutluluğu gözlerinden okunan Esra Bilgiç, tarihi Marakeş sokaklarında büyülendi. Fas'ın otantik dokusuna hayran kalan Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı, bu anları sosyal medyada paylaştı.

Birçok proje teklifi alan Bilgiç, Sabancı ile sevgili olduktan sonra çok daha fazla seçici oldu. Bilgiç, hayatının en mutlu günlerini yaşadığını söyledi.

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'nın hayranları, fotoğraflara sosyal medyadan övgü yağdırdı.