PODCAST CANLI YAYIN

Çağla Şıkel estetiği abarttı! Son halini görenler şoka uğradı

Çağla Şıkel, estetiği abarttı. Son halini görenler şoka uğradı. Ön iki dişi ve dudağı arasındaki orantısızlık herkesi hayretler içinde bıraktı...

Giriş Tarihi:
Çağla Şıkel estetiği abarttı! Son halini görenler şoka uğradı

Ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel, yıllara meydan okudu! Yaptırdığı estetikler ile her daim gündem oldu. Yıllar önceki haliyle şimdiki halini yan yana koyanlar gözlerine inanamadı.

Elmacık kemiklerindeki dolgunluk, dudakları ve ön dişleri "Estetiğin dozunu" kaçırmış yorumlarına yol açtı. Ünlü manken geçtiğimiz günlerde de soluğu Levent'teki bir klinikte aldı.

Çağla Şıkel (Takvim.com.tr)Çağla Şıkel (Takvim.com.tr)

KENDİ KENDİNİ YALANLADI
Yüz bakımı yaptırdı. İşlemi sosyal medya hesabından yayınladı. Ön dişlerinin duruşunu gören takipçileri şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yine yanaklarındaki aşırı dolguların tüm doğallığını alıp götürdüğü görüldü. Mankenin, güneş lekeleri de dikkatlerden kaçmadı. Ortaya çıkan bu manzara "Estetik yok küçük dokunuşlar var" diyen Çağla'yı adeta yalanladı!

Çağla Şıkel'in değişimi (Takvim.com.tr)Çağla Şıkel'in değişimi (Takvim.com.tr)


Çağla Şıkel'in gençlik yıllarına ait olan fotoğraflar sıra dışı değişimin kanıtı!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Mısır'da Gazze için Niyet Belgesi imzalandı | Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü ve teşekkür
Hesaplı emeklilik için son fırsat! Yeni yılda borçlanmaya örnek formül
Türk Telekom
Havada diplomasi! Başkan Erdoğan'ın uçağı Mısır'da pisti pas geçti | Türkiye'den ABD'ye Netanyahu uyarısı
Küba’nın geri kalmış ulaşım modeli, CHP’li Başkan Cemil Tugay’a ilham verdi!
Başkan Erdoğan'dan Mısır'da Gazze diplomasisi!
Montella'dan sürpriz! Gürcistan maçı 11'ini belirledi
Trump'a İsrail Parlamentosu'nda Gazze protestosu! Vekiller "Filistin'i tanı" pankartı açtı Knesset karıştı
İddianameye TAKVİM ulaştı! Cengiz Çallı'nın 18 yıllık maaşına denk bono! Rezan Epözdemir'in savunmaları tek tek çöktü
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak
Gazze Zirvesi'nde güldüren diyalog! Başkan Erdoğan'dan Meloni'ye sigara uyarısı: Macron da dahil oldu | İtalyan basınında gündem oldu
Boykot ve geri çekilme | Gazze zirvesinde Masadan kaldıran diplomatik baskı! Başkan birkaç tur attı katil Bibi Tel Aviv'de kaldı: Siyonistler'den Mısır itirafı
Gazze'de tarihi kavuşma coşkulu karşılama! Filistinli esirler vatan topraklarında aileleriyle kucaklaştı
CHP yandaşı Emrah Gülsunar tutuklandı! Darbe çağrısı ilk değil: FETÖ ihanetinde sokak çağrısı yaptığı ortaya çıktı
Suriye Cumhurbaşkanı CBC News'e konuştu: İsrail işgal ettiği bölgelerden çekilmeli!
CANLI ANLATIM | Gazze'de esir takası! Hamas 20 rehineyi teslim etti: Filistinli tutsaklar özgürlüğüne kavuştu
ABD Başkanı Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü: "Gazze'de ateşkes için çok yardımcı oldu"
Takas sırasında provokasyon! İsrail ordusu mahkumları bekleyen Filistinlilere saldırdı
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kararının arka planı ortaya çıktı!
Gözleri Karadeniz'e 3 yeni oyuncu fişek etkisi yaratacak! Hikayede fırtına başlıyor