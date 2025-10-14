Çağla Şıkel estetiği abarttı! Son halini görenler şoka uğradı

Ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel, yıllara meydan okudu! Yaptırdığı estetikler ile her daim gündem oldu. Yıllar önceki haliyle şimdiki halini yan yana koyanlar gözlerine inanamadı.
Elmacık kemiklerindeki dolgunluk, dudakları ve ön dişleri "Estetiğin dozunu" kaçırmış yorumlarına yol açtı. Ünlü manken geçtiğimiz günlerde de soluğu Levent'teki bir klinikte aldı.
KENDİ KENDİNİ YALANLADI
Yüz bakımı yaptırdı. İşlemi sosyal medya hesabından yayınladı. Ön dişlerinin duruşunu gören takipçileri şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yine yanaklarındaki aşırı dolguların tüm doğallığını alıp götürdüğü görüldü. Mankenin, güneş lekeleri de dikkatlerden kaçmadı. Ortaya çıkan bu manzara "Estetik yok küçük dokunuşlar var" diyen Çağla'yı adeta yalanladı!
Çağla Şıkel'in gençlik yıllarına ait olan fotoğraflar sıra dışı değişimin kanıtı!