Ata Demirer’in gemisi aşk için demir aldı

Ünlü oyuncu Ata Demirer, aradığı aşkı buldu. Kalbini özel bir şirkette müdür yardımcısı olarak çalışan Dilara Alemdar'a kaptırdı. Demirer'in teknesi bu kez aşk için demir aldı. Ünlü komedyen sevgilisi ile Yunan Adaları turuna çıktı. Çifte zaman zaman karşılaştıkları dostları da eşlik etti. Bu arada Demirer'in yeni aşkı, Temmuz ayındaki yaş gününde paylaştığı fotoğrafla ortaya çıkmıştı. Yaş günü kutlamasında Ata Demirer'in annesi Ayten Kaçar ile kardeşi Cenk Demirer'in de olması, Dilara Alemdar ile ilişkinin ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne serdi. Ünlü oyuncunun yakın çevresi "Sürpriz bir evlilik haberi gelebilir" diye konuştu.



Demirer ile sevgilisi Ege Denizi'nin tadını çıkarıyor...