Ünlü şarkıcı Simge Sağın sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu: Birtakım kazıklar yedim

Geçen Mayıs ayında ablası Nilay Sağın'ı toprağa veren ve oldukça zor günler geçiren Simge Sağın, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. 8 Ağustos'ta 44 yaşına giren Simge Sağın, son olarak doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

Ünlü ismin, doğum günü kutlamasında yazdığı mesajdaki bazı ifadeler dikkat çekti. Instagram'dan doğum günü paylaşımı yapan Sağın "Bu yıl çokça zorlandım, ağladım, kaybettim. Tabii ki birtakım kazıklar yedim. Yine de her şeye rağmen kendimi çok seviyorum. Hayatımı çok seviyorum. İyi ki doğmuşum" ifadelerini kullandı.