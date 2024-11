Esquıre Man At His Best 2024 Ödül Töreni! Ödüller sahiplerini buldu

Moda sanat, spor, iş dünyası, gusto alanlarının trend kurucusu, efsanevi isimlerin ikonlaşmış çekimlerinin yayıncısı konumundaki Esquire, yıllardır uluslararası alanda verdiği ödüllerle yılın öne çıkan projelerini onurlandırarak "nitelikli" işlere dikkat çekmeyi amaçladığı ödül töreninin ilkini önceki akşam Pera Palace Hotel'de gerçekleştirdi. Efsane, mizah, spor, perde ve gelecek olmak üzere 6 dalda verilen Esquire Man At His Best ödülleri; seçkin isimlerin katılımıyla, Ramsey, Toyota ve Pernod Ricard sponsorluğunda Esquire'ın klasik üslubunda düzenlenen özel davette sahiplerini buldu. Pera Palace Hotel'in şefi Uğur Alparslan geceye özel bir yemek menüsü hazırladı.



"HEP BİRLİKTE BÜYÜTECEĞİZ"

Sunuculuğunu Saadet Işıl Aksoy'un yaptığı gecenin ev sahibi olan Esquire Genel Yayın Yönetmeni Umut Evirgen, "Bu yayın hepimizin, biz bu yayını sizinle birlikte büyütmek istiyoruz. Büyük bir özveriyle çalışan bir ekibiz. Bu gecenin her detayında emeği olan bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. Gelecek Ödülü Burak Dakak, Mizah Ödülü Giray Altınok, Perde Ödülü Serkan Keskin, Efsane Ödülü Kenan Doğulu ve Haldun Dormen'e verildi.

Gecenin mimarı Umut Evirgen, "Çok heyecanlıyım. İlk defa bir ödül töreni yapıyoruz. 100 kişilik bir davet oldu" dedi.



Yeni diziye başlayacak olan Alina Boz, "Prova okuma aşamasındayız. Doksanlarda geçen bir dizi olacak" diye konuştu.



Geçtiğimiz aylarda oyuncu Meriç Aral ile evlenen oyuncu Serkan Keskin, "Evlilik çok güzel gidiyor. Hayatımızda değişen bir şey yok. Yoğun çalışıyoruz. Çok zaman geçiremiyoruz. İşlerimizi yapıp evimize gidiyoruz" dedi.