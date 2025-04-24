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Başkan Erdoğan deprem sonrası sahada: Panik yaşayayan vatandaşları ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yaşanan deprem fırtınasının ardından İstanbul İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünde kurulan kriz merkezinde depreme ilişkin toplantıya katıldı. Toplantı sonrasında Başkan Erdoğan, Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri'nde geceyi dışarıda geçiren vatandaşları ziyaret etti.

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Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 00:45 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 09:32
Başkan Erdoğan deprem sonrası sahada: Panik yaşayayan vatandaşları ziyaret etti

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İstanbul dün deprem fırtınası yaşadı.

AFAD'ın açıkladığı verilere göre 6.2 5.9, 4.9 ve 4.4.'lük depremlerle sarsılan İstanbul'da artçılar devam ediyor.

Başkan Erdoğan, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından akşam saatlerinde İstanbul'a geldi ve AFAD'daki kriz merkezinde depreme ilişkin bilgi aldı. (AA)Başkan Erdoğan, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından akşam saatlerinde İstanbul'a geldi ve AFAD'daki kriz merkezinde depreme ilişkin bilgi aldı. (AA)

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN SAHADA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan depremin ardından sahaya indi.

Başkan Erdoğan, İstanbul'da Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri'nde vatandaşlarla bir araya geldi (Fotorğaf: AA)Başkan Erdoğan, İstanbul'da Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri'nde vatandaşlarla bir araya geldi (Fotorğaf: AA)

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'a gelen Başkan Erdoğan, Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bulunan kriz merkezini ziyaret ederek, ilgili bakanlar ve yetkililerden kapsamlı brifing aldı.

Başkan Erdoğan Kağıthane'de vatandaşlarla bir araya geldi

Daha sonra buradan ayrılan Erdoğan, depremin ardından Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri'nde vakit geçiren vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet edip çay içen Erdoğan, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri'nde vatandaşlarla bir araya geldi. (AA)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri'nde vatandaşlarla bir araya geldi. (AA)

Başkan Erdoğan'a ziyaretinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri'nde vatandaşlarla bir araya geldi. (AA)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri'nde vatandaşlarla bir araya geldi. (AA)

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