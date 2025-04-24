İstanbul dün deprem fırtınası yaşadı.
AFAD'ın açıkladığı verilere göre 6.2 5.9, 4.9 ve 4.4.'lük depremlerle sarsılan İstanbul'da artçılar devam ediyor.
İstanbul dün deprem fırtınası yaşadı.
AFAD'ın açıkladığı verilere göre 6.2 5.9, 4.9 ve 4.4.'lük depremlerle sarsılan İstanbul'da artçılar devam ediyor.
BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN SAHADA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan depremin ardından sahaya indi.
Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'a gelen Başkan Erdoğan, Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bulunan kriz merkezini ziyaret ederek, ilgili bakanlar ve yetkililerden kapsamlı brifing aldı.
Daha sonra buradan ayrılan Erdoğan, depremin ardından Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri'nde vakit geçiren vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet edip çay içen Erdoğan, çocuklarla fotoğraf çektirdi.
Başkan Erdoğan'a ziyaretinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.