AFAD'ın açıkladığı verilere göre 6.2 5.9, 4.9 ve 4.4.'lük depremlerle sarsılan İstanbul'da artçılar devam ediyor.

Başkan Erdoğan, İstanbul'da Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri'nde vatandaşlarla bir araya geldi (Fotorğaf: AA)

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'a gelen Başkan Erdoğan, Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bulunan kriz merkezini ziyaret ederek, ilgili bakanlar ve yetkililerden kapsamlı brifing aldı.