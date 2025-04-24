ZTK’da finalin adı belli oluyor! İşte Trabzonspor - Göztepe maçı öncesi son gelişmeler: 11’ler şekillendi

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında bugün evinde Göztepe'yi ağırlıyor.
Bordo mavili ekip geçen sezonun ardından adını yeniden finale yazdırmak istiyor.
Dev müsabakayı milyonlar ATV'den izleyecek.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında bugün evinde Göztepe'yi ağırlıyor.
Bordo mavili ekip geçen sezonun ardından adını yeniden finale yazdırmak istiyor.
Dev müsabakayı milyonlar ATV'den izleyecek.
9 KEZ MUTLU SONA ULAŞTI
Bugüne kadar 16 kez Türkiye Kupası finali oynayan Karadeniz ekibi, 9 kez mutlu sona ulaştı. Trabzonspor, ilk kupasını 1976-1977 sezonunda Beşiktaş'a karşı kazandı. Son şampiyonluğunu ise 2019-2020 sezonunda Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek elde etti.
Trabzonspor; Beşiktaş (2 kez), Gençlerbirliği (2 kez), Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'a karşı oynadığı finallerde Türkiye Kupası'nı kazanmayı başardı.
HEDEF 10. KUPA
Bordo-mavililer, en son 4 sezon önce kupayı kazanmasının ardından bu sezon final biletini alarak 10. kez şampiyonluk sevinci yaşamak istiyor. Takım, kupayı yeniden Karadeniz'e getirmenin planlarını yapıyor.
TEKKE İLE ZAFERE DOĞRU
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke, göreve geldikten sadece 44 gün sonra Türkiye Kupası'nda finale yükselme fırsatı yakaladı. 11 Mart'ta imza atan Tekke, çeyrek finalde Sipay Bodrum FK'yı uzatma bölümünde 3-2 yenerek yarı finale yükselmişti. Genç teknik adam, kulüpteki ilk teknik direktörlük deneyiminde kupa hedefine ulaşmak istiyor.
DOĞAN'IN İKİNCİ FİNALİ OLABİLİR
Trabzonspor, Göztepe'yi geçmesi halinde kulüp başkanı Ertuğrul Doğan yönetiminde ikinci kez Türkiye Kupası finaline yükselecek. Başkanlık görevine 26 Mart 2023'te seçilen Doğan, daha önce yöneticilik döneminde hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı. Bu sezonki olası final, başkanlık dönemindeki ilk kupa hedefi olacak.
FIRTINA İLK GALİBİYETİNİ İSTİYOR
İki takım bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek. 26 Ekim 2024 tarihinde ligde oynanan mücadeleyi Göztepe İzmir'de 2-1 kazandı. 29 Mart 2025'teki randevu ise Trabzon'da 1-1 sona erdi.
Karadeniz temsilcisi bu sezon rakibini ilk kez yenmek ve finale çıkmak için sahada mücadele verecek.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor : Uğurcan, Pedro, Mustafa, Batagov, Savic, Ozan, Lundstram, Zubkov, Nwakaeme, Cham ve Banza.
Göztepe : Lis, Taha Altıkardeş, Furkan Bayır, Doğan Erdoğan, Dennis, Ogün Bayrak, İsmail Köybaşı, Hugo, Tijanic, Emersonn, Romulo.