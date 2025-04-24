O BÖLGEYİ İŞARET ETTİ Ersoy, Silivri açıklarının ve İzmit Körfezi'nin çıkışını işaret ederek, "Bu bölgede deprem olabilir. Burası bir deprem olmadı" şeklinde konuştu.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise "Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleşen bir deprem bu. Yani beklenen İstanbul depreminin fay parçası aslında bu. Şu an belirli bir kısmı kırıldı. Yaklaşık 10 km'lik bir kısmı kırıldı." ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN ŞEKİLDE KIRILMAYABİLİR" Bu depremin ne anlama geldiğine ilişkin de konuşan Sözbilir, "Şu an bu parçanın tümünün kırılmadığı anlaşılıyor. Fayın gerçek uzunluğu 90 km'yi buluyor. Burada belli bir yerindeyiz ve belli bir parçasındayız. Bu fay kırıkları bir birini tetikleyecek şekilde devam edebilir. Fayın büyüklüğü ve parça parça parça kırılması bütün şekilde kırılmayacağı anlamına da gelebilir " dedi.

Sözbilir, konuşmasının devamında şunları söyledi: Bilimsel anlamda bu fayın aktivitesinin sürdüğünü söylüyor Kumburgaz segmenti üzerinde bütün bilim insanların beklediği depremler burada şu anda kendini hatırlatıyor. Bilim insanların beklediği deprem 7,4'e kadar çıkacak. Büyük İstanbul Depremi ya da Büyüm Marmara Depremi deniyor ona o deprem değil bu.