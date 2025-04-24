Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 23 Nisan Çarşamba günü merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 6,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem çevre illerden de hissedildi. 13 saniye süren deprem büyük panik ve korku yaşattı. Bazı vatandaşlar geceyi park, bahçe ve sokaklarda geçirdi.
Akıllara ise 'Beklenen büyük Marmara depremi gerçekleşti mi?' 'Bu deprem büyük depreminin habercisi mi?' şeklinde iki soru geldi.
Bilim insanları konu ile ilgili peş peşe açıklamalarda bulundu. Peki kim ne demişti? İşte o yorumlar...
Prof Dr. Naci Görür, "Asıl deprem 7'nin üzerinde olacak"
Prof Dr. Osman Bektaş, "Panik yok. Daha büyük deprem olmaz"
Prof. Dr. Ziyadin Çakır, "Büyük depremi öne çekti"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Başka deprem riski kalmadı"
Bilim insanlarının farklı açıklamaları kafa karışıklığına yol açarken, konu A Haber ve atv ekranlarında da masaya yatırıldı.
"BÜYÜK BİR DEPREM BEKLENİYOR"
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy "Sismik boşluk olan bölgede zaten büyük bir deprem bekleniyor. Bunlar onların belirteçleri. Olması gereken aktivitenin içerisinde. Hiç olmaz olmaz deprem olur diye bir şey yok. Bazen orta büyüklükteki depremler de ona öncelik edebilir. Bundan sonra daha büyük bir depremin geleceğini söylemekte çok zor. Dünyada bunu kimse tahmin edemez. İzleyeceğiz." dedi.
O BÖLGEYİ İŞARET ETTİ
Ersoy, Silivri açıklarının ve İzmit Körfezi'nin çıkışını işaret ederek, "Bu bölgede deprem olabilir. Burası bir deprem olmadı" şeklinde konuştu.
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise "Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleşen bir deprem bu. Yani beklenen İstanbul depreminin fay parçası aslında bu. Şu an belirli bir kısmı kırıldı. Yaklaşık 10 km'lik bir kısmı kırıldı." ifadelerini kullandı.
"BÜTÜN ŞEKİLDE KIRILMAYABİLİR"
Bu depremin ne anlama geldiğine ilişkin de konuşan Sözbilir, "Şu an bu parçanın tümünün kırılmadığı anlaşılıyor. Fayın gerçek uzunluğu 90 km'yi buluyor. Burada belli bir yerindeyiz ve belli bir parçasındayız. Bu fay kırıkları bir birini tetikleyecek şekilde devam edebilir. Fayın büyüklüğü ve parça parça parça kırılması bütün şekilde kırılmayacağı anlamına da gelebilir " dedi.
Sözbilir, konuşmasının devamında şunları söyledi:
Bilimsel anlamda bu fayın aktivitesinin sürdüğünü söylüyor Kumburgaz segmenti üzerinde bütün bilim insanların beklediği depremler burada şu anda kendini hatırlatıyor. Bilim insanların beklediği deprem 7,4'e kadar çıkacak. Büyük İstanbul Depremi ya da Büyüm Marmara Depremi deniyor ona o deprem değil bu.
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süha Özden ise şunları söyledi:
Şu anki depremin olduğu yer ile daha doğudaki kalan hemen İstanbul'un güneyindeki kısım arasında ciddi bir sismik boşluğun olduğunu görüyoruz. buranın yaklaşık 150-200 yılda bir kırılması gerekir ve 7'den büyük depremle yıkılması gerekir. Bugünkü deprem o bizim beklediğimiz büyük depremi karşılamıyor.