Suriye lideri Ahmed Şara New York Times’a konuştu! ABD’ye “yaptırımları kaldırın” mesajı

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara New York Times'a konuştu. ABD ve Batılı yetkililere Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma çağrısı yapan Şara, Türkiye ve Rusya ile ilişkilerinden söz etti.

Ahmed Şara, Reuters

ŞARA'DAN TÜRKİYE VE RUSYA MESAJI

Suriye'nin başkenti Şam'da New York Times'a konuşan Şara, "Suriye'de yaşanacak herhangi bir kaos sadece komşu ülkelere değil, tüm dünyaya zarar verecektir" dedi.

Devlet Başkanı Şara, Türkiye ve Rusya ile müzakere ettiklerini söyledi ve gelecekte her iki ülkeden de askeri destek alma olasılıkları olduğunu belirtti. New York Times, "Türkiye'nin Suriye'de askeri varlığı var ve Rusya'nın da askeri varlığı var. Suriye ile diğer ülkeler arasındaki geçmiş anlaşmaları iptal ettik ve yenilerini geliştirme sürecindeyiz" diyen Şara'nın ek silah tedarik etmeye açık göründüğünü belirtti.

Suriye Devlet Başkanı Şara New York Times'a konuştu, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

"DÜNYA SURİYE'NİN İSTİKRARINI İSTİYOR"

Şara, "Rejimin düşüşü ve Suriye'nin içinde bulunduğu yeni devlet, bölgede tamamen yeni bir güvenlik ilişkileri dizisinin yolunu açtı. Bu yüzden bölgesel veya Avrupalı olsun birçok ulusun Suriye'nin istikrarına büyük ilgisi var." şeklinde konuştu.

"TERÖR ÖRGÜRLERİ KOMŞULARA TEHDİT OLAMAYACAK"

Diktatör Beşar Esad rejimini devirip devlet başkanı olmadan önce HTŞ'nin lideri olan Şara, terör örgütünün Suriye kolu YPG/SDG'yi kastederek "Tüm taraflara bu askeri varlığın Suriye'nin yasal çerçevesiyle uyumlu olması gerektiğini söyledik" dedi ve herhangi bir yeni anlaşmanın "Suriye'nin bağımsızlığını, güvenliğinin istikrarını ve hiçbir ülkenin varlığının Suriye toprakları üzerinden diğer uluslara tehdit veya tehlike yaratmamasını" garanti altına alması gerektiğini ekledi.

Ahmed Şara, Reuters

RUSYA SİLAH TEKLİFİ YAPACAK MI?

New York Times, Rusya'nın daha önce diktatör Esad yönetimiyle yakın ilişkisi olduğunu belirtirken Şara, Moskova'nın Suriye ordusuna yıllarca destek sağladığını ve bunun da ülkesinin gelecekte Rusya'nın veya diğer ülkelerin desteğine ihtiyaç duyabileceğini belirtti. Şara "Şimdiye kadar Suriye'nin ağırlıklı olarak Rusya'da ürettiği silahların yerini alacak başka ülkelerden teklif almadık" dedi.

Şara ayrıca, "Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesidir. Suriye'nin silahları tamamen Rus'tur. Ve Suriye'nin uzun yıllardır güvendiği birçok gıda ve enerji anlaşması var. Bu Suriye çıkarlarını dikkate almalıyız" şeklinde konuştu.

WASHINGTON'A YAPTIRIMLARI KALDIRMA ÇAĞRISI

45 dakikalık röportajda Şara, Washington'a ise Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu ve "Yaptırımlar önceki rejimin halka karşı işlediği suçlara cevap olarak uygulandı" dedi.

Son haftalarda Avrupa yaptırımları hafifletti ve ABD Suriye'ye insani yardıma izin vermek için geçici bir muafiyet çıkardı. Şara, Esad dönemi için "Ekonomi sistematik olarak yok ediliyordu. Tüm sektörler neredeyse yok ediliyordu: Tarım, ekonomi, finans sektörü, hizmet endüstrileri, turizm." Şeklinde konuştu.

Ahmed Şara, Reuters

ABD'DEN ŞARA'YA ŞART

Şara nisan ayında mali destek arayışıyla Suudi Arabistan ve Katar'ı ziyaret etti. Geçtiğimiz ay, konuyla ilgili bilgisi olan iki yetkiliye göre, Amerikalı yetkililer yaptırımların kaldırılması için sekiz talep sıraladı. Bunlar arasında kalan kimyasal silah depolarının imha edilmesi ve terörle mücadele çabalarında iş birliği yapılması yer alıyor. Şara ise New York Times'a ABD şartlarının bazılarının "tartışılması veya değiştirilmesi gerektiğini" söyledi ve daha fazla ayrıntı vermeyi reddetti.

Şara ayrıca hükümetinin, ülkede yıllardır yaşayan, bazı durumlarda Suriye vatandaşlarıyla evli olan ve "devrimin yanında yer alan" yabancı savaşçılara Suriye vatandaşlığı vermeyi düşünebileceğini söyledi. Uzmanlar, bunun yaptırımların kaldırılması teklifini zorlaştırabileceğini ve Batılı ülkeler arasında Suriye'nin aşırılık yanlıları için bir cennet haline gelmesi konusunda korkuları körükleyebileceğini söylüyor. Şara, Suriye topraklarının herhangi bir yabancı ülkeyi tehdit etmek için kullanılmasını önleyeceği sözünü vererek bu endişeleri gidermeye çalıştı ve "Suriye, Şam'a ulaşmamızdan bu yana, topraklarının herhangi bir yabancı ülkeyi tehdit edebilecek şekilde kullanılmasını engellemeye kararlıydı" dedi.

BARIŞ MESAJI

Suriye lideri, ülkede mezhep çatışması körüklemeye çalışan provokatörlere karşı ise, hükümetinin kıyıda barışı korumaya kararlı olduğunu ve şiddetten sorumlu olanları yargılayacağını söyledi.

Şara birleşik bir Suriye ordusunun kurulması konusunda ise "Bu kendi başına büyük bir zorluk teşkil ediyor. Biraz zaman alacak." Şeklinde konuştu.