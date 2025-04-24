Ancak Sürücü'nün ididalarının aksine Taksim Meydanı'nda toplanma alanlarından biri olan Gezi Parkı'nda çok sayıda vatandaşın oturduğu görüldü.

Sürücü, Gezi Pakı'nın ardından gençleri Maçka'ya çağırdı.

Bununla da kalmayan Sürücü, görüntülü açıklamalarında, çeşitli siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüştüğünü iddia etti.

Üniversite temsilcileri adına hareket ettiğini söyleyen şahsın, sosyal medya üzerinden konaklama ve ulaşım masrafları bahanesiyle destek toplamaya çalıştığı da ortaya çıktı.