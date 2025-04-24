İstanbul, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Şehir genelinde panik havası hakim olurken, binlerce vatandaş geceyi evlerinde değil, açık alanlarda, çadırlarda, araçlarında geçirdi.
GENÇLERİ PROVE ETMEYE ÇALIŞTI
Bu kişilerde birisi de sosyal medya üzerinden "direniş" adı altında gençleri provoke etmeye çalışan ve halkın hassasiyetlerini suistimal ederek bağış toplamaya yeltenen Resul Berat Sürücü'ydü.
Kendisinin gazeteci olduğunu söyleyerek toplumda güven algısı yaratmaya çalışan Sürücü'nün herhangi bir basın organına bağlı olmadan, tamamen kendi inisiyatifiyle manipülatif içerikler üretip yaydığı tespit edildi.
Ancak Sürücü'nün ididalarının aksine Taksim Meydanı'nda toplanma alanlarından biri olan Gezi Parkı'nda çok sayıda vatandaşın oturduğu görüldü.
Bununla da kalmayan Sürücü, görüntülü açıklamalarında, çeşitli siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüştüğünü iddia etti.
Üniversite temsilcileri adına hareket ettiğini söyleyen şahsın, sosyal medya üzerinden konaklama ve ulaşım masrafları bahanesiyle destek toplamaya çalıştığı da ortaya çıktı.
GÖZALTINA ALINDI
Gerekli izinlerin verilmemesine rağmen vatandaşları suistimal ederek bağış toplamaya yeltenen Resul Berat Sürücü, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.