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Gençleri provoke etmeye kalkışmıştı! Resul Berat Sürücü yakayı ele verdi

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem büyük panik ve korku yarattı. Depremin ardından vatandaşlar geceyi parklarda geçirdi. Bazı kişiler bu durumu fırsata çevirmek için kirli amaçlarını devreye soktu. Bu kişilerden birisi de sosyal medyada manipülatif paylaşımlar yapan, partilerle ve STK'larla bağlantı kurup bağış toplamaya çalışan, Resul Berat Sürücü'ydü. Konu ile ilgili harekete geçen emniyet yetkililerinin çalışması sonucunda Sürücü'nün gözaltına alındığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 11:07 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 11:11
Gençleri provoke etmeye kalkışmıştı! Resul Berat Sürücü yakayı ele verdi

İstanbul, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Şehir genelinde panik havası hakim olurken, binlerce vatandaş geceyi evlerinde değil, açık alanlarda, çadırlarda, araçlarında geçirdi.

Gençleri provoke etmeye kalkışmıştı! Resul Berat Sürücü yakayı ele verdi

Bazı kişiler ise bu durumu fırsata çevirmek için kirli planlarını devreye soktular.

Gençleri provoke etmeye kalkışmıştı! Resul Berat Sürücü yakayı ele verdi

GENÇLERİ PROVE ETMEYE ÇALIŞTI

Bu kişilerde birisi de sosyal medya üzerinden "direniş" adı altında gençleri provoke etmeye çalışan ve halkın hassasiyetlerini suistimal ederek bağış toplamaya yeltenen Resul Berat Sürücü'ydü.

Gençleri provoke etmeye kalkışmıştı! Resul Berat Sürücü yakayı ele verdi

Kendisinin gazeteci olduğunu söyleyerek toplumda güven algısı yaratmaya çalışan Sürücü'nün herhangi bir basın organına bağlı olmadan, tamamen kendi inisiyatifiyle manipülatif içerikler üretip yaydığı tespit edildi.

Gençleri provoke etmeye kalkışmıştı! Resul Berat Sürücü yakayı ele verdi

Sürücü, önce Gezi Parkı üzerinden toplumu manipüle etmeye kalkıştı. Depremin ardından vatandaşların Gezi Parkı'na alınmadığını iddia ederek, herkesi parka gelemeye davet etti.

Gençleri provoke etmeye kalkışmıştı! Resul Berat Sürücü yakayı ele verdi

Ancak Sürücü'nün ididalarının aksine Taksim Meydanı'nda toplanma alanlarından biri olan Gezi Parkı'nda çok sayıda vatandaşın oturduğu görüldü.

Gençleri provoke etmeye kalkışmıştı! Resul Berat Sürücü yakayı ele verdi

Sürücü, Gezi Pakı'nın ardından gençleri Maçka'ya çağırdı.

Gençleri provoke etmeye kalkışmıştı! Resul Berat Sürücü yakayı ele verdi

Bununla da kalmayan Sürücü, görüntülü açıklamalarında, çeşitli siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüştüğünü iddia etti.

Gençleri provoke etmeye kalkışmıştı! Resul Berat Sürücü yakayı ele verdi

Üniversite temsilcileri adına hareket ettiğini söyleyen şahsın, sosyal medya üzerinden konaklama ve ulaşım masrafları bahanesiyle destek toplamaya çalıştığı da ortaya çıktı.

Gençleri provoke etmeye kalkışmıştı! Resul Berat Sürücü yakayı ele verdi

GÖZALTINA ALINDI

Gerekli izinlerin verilmemesine rağmen vatandaşları suistimal ederek bağış toplamaya yeltenen Resul Berat Sürücü, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.