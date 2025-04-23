"Son Papa’nın ölümünün ardından İstanbul yıkılacak" demişti! St. Malachy 1000 yıllık kehanetinin ardından 6.2'lik deprem şoke etti

Papa Francis'in 22 Nisan'da vefat etmesi, Aziz Malachy'nin "112. ve son papa" kehanetini yeniden gündeme getirdi. Bir gün sonra İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem ise dikkatleri bir anda "yedi tepe üzerine kurulu şehir" ifadesine çevirdi.
1000 YILLIK KEHANET ORTAYA ÇIKTI
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis geçtiğimiz günlerde, 22 Nisan Pazartesi günü hayata veda etti. Ölüm haberi tüm dünyada yankı bulurken, 23 Nisan sabahı İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, bazı kesimlerde sembolik çağrışımlar uyandırdı.
"SON PAPA ÖLÜNCE YIKILACAK"
Bunun nedeni ise, 12. yüzyıldan kalma olduğu öne sürülen St. Malachy Kehaneti ve onun "son papa"yı ve "yedi tepe üzerine kurulu şehrin yıkılışını" öngören ifadeleriydi.
Bu kehanet tarih boyunca Roma ile ilişkilendirilse de, benzer yapıya sahip İstanbul'un da yedi tepe üzerine kurulmuş olması, bazı mistik yorumlara kapı araladı.
"YEDİ TEPE ÜZERİNDE KURULU BİR ŞEHİR..."
Bu metinlerde en dikkat çeken bölüm, son papa için yazılmıştır:
"In persecutione extrema S.R.E. sedebit. Petrus Romanus..."
("Son büyük zulüm döneminde Roma Kilisesi'nin tahtında Petrus Romanus oturacak. Bu kişi büyük sıkıntılar içinde koyunlarını güdecek. Ardından yedi tepe üzerine kurulu şehir yıkılacak ve korkunç yargıç halkı yargılayacak.")
PEKİ, PAPA FRANCİSCUS KEHANETTEKİ 112. PAPA MI?
St. Malachy listesine göre, yazıldığı tarihten sonra seçilecek 112 papa vardır. Bu listeye göre:
🕊️ 111. Papa: Benedictus XVI – "Gloria Olivae"
🕊️ 112. Papa: Franciscus – Kehanetteki son papa olarak yorumlanır
Katolik tarihinde Papa Franciscus, 266. papa olsa da St. Malachy'nin vizyon listesinde yer alan sayım sırasına göre 112. ve son papa olarak kabul edilmektedir. Papa Francis'in ölümü bu nedenle, özellikle sembollere ve mitlere ilgi duyan çevrelerde "kehanetin sonu" olarak yorumlanmıştır.
🌆 İSTANBUL VE YEDİ TEPE SEMBOLÜ
Kehanette geçen "yedi tepe üzerine kurulu şehir" ifadesi tarihsel olarak Roma'ya işaret eder. Ancak İstanbul da tıpkı Roma gibi yedi tepe üzerine kuruludur:
Sarayburnu
Çemberlitaş
Süleymaniye
Fatih Camii
Yavuz Selim
Edirnekapı
Koca Mustafa Paşa
🧱 DEPREMİN GERÇEK YÜZÜ: BİLİMSEL VERİLER
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre:
📍 Tarih: 23 Nisan 2025
🕒 Saat: 14:30
🌍 Merkez Üssü: Marmara Denizi, Silivri açıkları
📈 Büyüklük: 6.2
🔎 Derinlik: 6.92 km
⚠️ Sonuç: Can kaybı yok, bazı binalarda hasar var.
Yetkililer vatandaşlara artçı sarsıntılar için dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
KEHANET DEĞİL HAZIRLIK HAYAT KURTARIR
Papa Francis'in ölümü ve ertesi gün İstanbul'da meydana gelen deprem, halk arasında mitolojik yorumları gündeme taşısa da, bu tür olayları anlamlandırırken bilimsel yaklaşımın önemi unutulmamalıdır. Yedi tepe üzerine kurulu şehirlerin yıkımı ancak yeterli afet bilinci, kentsel dönüşüm ve deprem hazırlığı ile engellenebilir. Kehanetler değil, hazırlık hayat kurtarır.
📌Bu içerik, tarihsel ve sembolik anlatıların günümüz olaylarıyla nasıl ilişkilendirildiğine dair bir değerlendirmedir. Her türlü kriz anında resmi kurumlardan gelen açıklamalara itibar edilmelidir.