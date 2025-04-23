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"Son Papa’nın ölümünün ardından İstanbul yıkılacak" demişti! St. Malachy 1000 yıllık kehanetinin ardından 6.2'lik deprem şoke etti

Katolik dünyasının lideri Papa Francis'in ölümünün yankıları henüz dinmemişken, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, 12. yüzyıldan kalma bir kehaneti yeniden gündeme taşıdı. İrlandalı başpiskopos Aziz Malachy tarafından kaleme alındığı öne sürülen ve "112. papa döneminde yedi tepe üzerine kurulu şehir yıkılacak" ifadelerine yer verilen metin, İstanbul'un Roma gibi yedi tepeye kurulu olması nedeniyle sembolik bir tartışma başlattı.

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 19:06 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 19:18
Son Papa’nın ölümünün ardından İstanbul yıkılacak demişti! St. Malachy 1000 yıllık kehanetinin ardından 6.2’lik deprem şoke etti

Papa Francis'in 22 Nisan'da vefat etmesi, Aziz Malachy'nin "112. ve son papa" kehanetini yeniden gündeme getirdi. Bir gün sonra İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem ise dikkatleri bir anda "yedi tepe üzerine kurulu şehir" ifadesine çevirdi.

Son Papa’nın ölümünün ardından İstanbul yıkılacak demişti! St. Malachy 1000 yıllık kehanetinin ardından 6.2’lik deprem şoke etti

1000 YILLIK KEHANET ORTAYA ÇIKTI

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis geçtiğimiz günlerde, 22 Nisan Pazartesi günü hayata veda etti. Ölüm haberi tüm dünyada yankı bulurken, 23 Nisan sabahı İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, bazı kesimlerde sembolik çağrışımlar uyandırdı.

Son Papa’nın ölümünün ardından İstanbul yıkılacak demişti! St. Malachy 1000 yıllık kehanetinin ardından 6.2’lik deprem şoke etti

"SON PAPA ÖLÜNCE YIKILACAK"

Bunun nedeni ise, 12. yüzyıldan kalma olduğu öne sürülen St. Malachy Kehaneti ve onun "son papa"yı ve "yedi tepe üzerine kurulu şehrin yıkılışını" öngören ifadeleriydi.

Son Papa’nın ölümünün ardından İstanbul yıkılacak demişti! St. Malachy 1000 yıllık kehanetinin ardından 6.2’lik deprem şoke etti

Bu kehanet tarih boyunca Roma ile ilişkilendirilse de, benzer yapıya sahip İstanbul'un da yedi tepe üzerine kurulmuş olması, bazı mistik yorumlara kapı araladı.

Son Papa’nın ölümünün ardından İstanbul yıkılacak demişti! St. Malachy 1000 yıllık kehanetinin ardından 6.2’lik deprem şoke etti

🧙‍♂️ AZİZ MALACHY KİMDİR?

St. Malachy, 1094-1148 yıllarında yaşamış bir İrlandalı başpiskopostur. 1139 yılında Roma ziyareti sırasında gelecek papalar hakkında vizyon gördüğü iddia edilen Malachy'nin, her biri kısa Latince ifadelerle tanımlanan 112 papa için birer motto yazdığı öne sürülür.

Son Papa’nın ölümünün ardından İstanbul yıkılacak demişti! St. Malachy 1000 yıllık kehanetinin ardından 6.2’lik deprem şoke etti

"YEDİ TEPE ÜZERİNDE KURULU BİR ŞEHİR..."

Bu metinlerde en dikkat çeken bölüm, son papa için yazılmıştır:

"In persecutione extrema S.R.E. sedebit. Petrus Romanus..."

("Son büyük zulüm döneminde Roma Kilisesi'nin tahtında Petrus Romanus oturacak. Bu kişi büyük sıkıntılar içinde koyunlarını güdecek. Ardından yedi tepe üzerine kurulu şehir yıkılacak ve korkunç yargıç halkı yargılayacak.")

Son Papa’nın ölümünün ardından İstanbul yıkılacak demişti! St. Malachy 1000 yıllık kehanetinin ardından 6.2’lik deprem şoke etti

PEKİ, PAPA FRANCİSCUS KEHANETTEKİ 112. PAPA MI?

St. Malachy listesine göre, yazıldığı tarihten sonra seçilecek 112 papa vardır. Bu listeye göre:

  • 🕊️ 111. Papa: Benedictus XVI – "Gloria Olivae"

  • 🕊️ 112. Papa: Franciscus – Kehanetteki son papa olarak yorumlanır

Katolik tarihinde Papa Franciscus, 266. papa olsa da St. Malachy'nin vizyon listesinde yer alan sayım sırasına göre 112. ve son papa olarak kabul edilmektedir. Papa Francis'in ölümü bu nedenle, özellikle sembollere ve mitlere ilgi duyan çevrelerde "kehanetin sonu" olarak yorumlanmıştır.

Son Papa’nın ölümünün ardından İstanbul yıkılacak demişti! St. Malachy 1000 yıllık kehanetinin ardından 6.2’lik deprem şoke etti

🌆 İSTANBUL VE YEDİ TEPE SEMBOLÜ

Kehanette geçen "yedi tepe üzerine kurulu şehir" ifadesi tarihsel olarak Roma'ya işaret eder. Ancak İstanbul da tıpkı Roma gibi yedi tepe üzerine kuruludur:

  1. Sarayburnu

  2. Çemberlitaş

  3. Süleymaniye

  4. Fatih Camii

  5. Yavuz Selim

  6. Edirnekapı

  7. Koca Mustafa Paşa

Son Papa’nın ölümünün ardından İstanbul yıkılacak demişti! St. Malachy 1000 yıllık kehanetinin ardından 6.2’lik deprem şoke etti

🧱 DEPREMİN GERÇEK YÜZÜ: BİLİMSEL VERİLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre:

  • 📍 Tarih: 23 Nisan 2025

  • 🕒 Saat: 14:30

  • 🌍 Merkez Üssü: Marmara Denizi, Silivri açıkları

  • 📈 Büyüklük: 6.2

  • 🔎 Derinlik: 6.92 km

  • ⚠️ Sonuç: Can kaybı yok, bazı binalarda hasar var.

Yetkililer vatandaşlara artçı sarsıntılar için dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Son Papa’nın ölümünün ardından İstanbul yıkılacak demişti! St. Malachy 1000 yıllık kehanetinin ardından 6.2’lik deprem şoke etti

Birçok tarihçi, St. Malachy kehanetinin 16. yüzyılda uydurulduğunu, Aziz Malachy'e ait olmadığını savunmaktadır. Vatikan da bu metni resmen tanımamaktadır.

Son Papa’nın ölümünün ardından İstanbul yıkılacak demişti! St. Malachy 1000 yıllık kehanetinin ardından 6.2’lik deprem şoke etti

KEHANET DEĞİL HAZIRLIK HAYAT KURTARIR

Papa Francis'in ölümü ve ertesi gün İstanbul'da meydana gelen deprem, halk arasında mitolojik yorumları gündeme taşısa da, bu tür olayları anlamlandırırken bilimsel yaklaşımın önemi unutulmamalıdır. Yedi tepe üzerine kurulu şehirlerin yıkımı ancak yeterli afet bilinci, kentsel dönüşüm ve deprem hazırlığı ile engellenebilir. Kehanetler değil, hazırlık hayat kurtarır.

Son Papa’nın ölümünün ardından İstanbul yıkılacak demişti! St. Malachy 1000 yıllık kehanetinin ardından 6.2’lik deprem şoke etti

📌Bu içerik, tarihsel ve sembolik anlatıların günümüz olaylarıyla nasıl ilişkilendirildiğine dair bir değerlendirmedir. Her türlü kriz anında resmi kurumlardan gelen açıklamalara itibar edilmelidir.

Son Papa’nın ölümünün ardından İstanbul yıkılacak demişti! St. Malachy 1000 yıllık kehanetinin ardından 6.2’lik deprem şoke etti

Fotoğraflar: X, Takvim Fotoğraf Arşivi , AA ve AI