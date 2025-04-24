İstanbul'u deprem vurdu CHP sokakları karıştırdı! Aslı Baykal "Gün yürüme günü mü?" deyip Özel'e girişti: Çocuklarınızı CHP'den koruyun

Merhum Deniz Baykal 'ın kızı Aslı Baykal , 3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ankara'da korsan yürüyüş düzenleyen Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine çok sert tepki gösterdi. "GÜN YÜRÜME GÜNÜ MÜ, BU KADAR MI UMURUNUZDA DEĞİL ÜLKE?" 6.2 ile sarsılan İstanbul 'daki deprem fırtınasına dikkat çeken Baykal, "Gün yürüme günü mü, bu kadar mı umurunuzda değil ülke?" diyerek CHP'ye veryansın eden Baykal, "Dünya ve Türkiye gündemi ile ilgilenmeyen, hiçbir konuda hiçbir programı olmayan ana muhalefet neden iktidar olmak ister diye merak ediyor insan. Muhtemeldir, kaynakların bolluğu ve biraz da Türkiye sokakları yerine dünyada gezi yapabilmek. Nasılsa millet onlardan önce yapılanlar ile ne kadar idare ederse o kadar eder, aynı belediyelerde olduğu gibi" dedi.

İstanbul'u deprem vurduğu dakikalarda CHP Ankara'da sokakları kaşımakla meşguldü (Takvim.com.tr)



"CHP'NİN İSTANBUL DEPREMİ İÇİN PROJE KIRINTISI YOK, İKTİDARIN YAPTIKLARINa ÇÖKÜYORLAR"



CHP'nin İstanbul'u depreme hazırlamak için bir proje kırıntısı bile olmadığını, iktidar ne yaparsa CHP'nin de ona çöktüğünü dile getiren Aslı Baykal şu ifadeleri kullandı:

Dünyanın göz bebeği İstanbul'u depreme hazırlamak için bir proje kırıntısı var mı acaba,

Öyle savunmasız bekliyor şehir.



İktidar ne yaparsa onun üstüne konsunlar, uğraşmaya gerek yok, halkı galeyana getirip seçilebilmek hedef.

Yaşanan depremde bile o konu ile ilgilenmek yerine haydi yürüyün.

Nereye yürüyorsunuz, niye yürüyorsunuz, ne yapacaksınız?

Özgürlükler desen, kendilerinden olmayana uyguladıkları linç ve boykotlar ortada.

Yolsuzluktan tutuklu olanlara bile konuşmasınlar diye bir yolunu bulup baskı yapılıyor.

Huzur ve barış desen en işlek caddelerde gereksiz ve güvenliği tehlikeye atan eylemler düzenleyip kaos yaratmak, esnafı güç durumda bırakmak, şehri gereksiz bir sıkıntıya sokmak en sevdikleri.

Adalet desen, fazla zorlamaya gerek yok, genel başkan seçimleri adaletli mi?

Yasalar yokmuş gibi davranmak öncelikleri.

Yolsuzluk desen hiç girmeyelim.

"BAŞLARI SIKIŞINCA İLK İŞ AVRUPA'DAN MERHAMET DİLENDİLER"



Bağımsız Türkiye desen, başları sıkışınca ilk iş Avrupa'dan merhamet dilendiler, meclis kürsüsünde Almanca şiir bile okudular.

Ne planlıyor olabilirler bu millet için?