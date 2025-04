Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? 2025 İOKBS sınavı kaç net, kaç puan? 5.6.7.8.9.10.11. sınıf bursluluk puan hesaplama

İOKBS'de Puan Hesaplama Sistemi Nasıl İşliyor?

İOKBS sınavında her derse ait testler için ayrı ayrı doğru ve yanlış sayıları belirleniyor. Yanlış cevap sayısının üçte biri doğru cevap sayısından çıkarılarak ham puan elde ediliyor. Böylece her öğrenci için Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler testlerinden dört ayrı ham puan hesaplanıyor.

Tüm öğrencilerin ham puanları toplanıp sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her testin ortalaması bulunuyor. Bu ortalamalar üzerinden standart sapmalar hesaplanıyor ve her öğrencinin her bir teste ait Standart Puanı (SP) oluşturuluyor.