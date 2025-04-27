Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? 2025 İOKBS sınavı kaç net, kaç puan? 5.6.7.8.9.10.11. sınıf bursluluk puan hesaplama
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2025 Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) cevap anahtarının erişime açılmasıyla birlikte burs hakkı kazanmak için gerekli olan puanlar da öğrenciler ve veliler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri bursluluk sınavını kazanmak için kaç net yapmalı? İşte bursluluk sınavı hakkında merak edilenler ve puan hesaplama formülü...
Giriş Tarihi: 27.04.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 09:48