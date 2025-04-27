Kadraj Galeri Kadraj İkon Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? 2025 İOKBS sınavı kaç net, kaç puan? 5.6.7.8.9.10.11. sınıf bursluluk puan hesaplama

Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? 2025 İOKBS sınavı kaç net, kaç puan? 5.6.7.8.9.10.11. sınıf bursluluk puan hesaplama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2025 Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) cevap anahtarının erişime açılmasıyla birlikte burs hakkı kazanmak için gerekli olan puanlar da öğrenciler ve veliler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri bursluluk sınavını kazanmak için kaç net yapmalı? İşte bursluluk sınavı hakkında merak edilenler ve puan hesaplama formülü...

Giriş Tarihi: 27.04.2025 09:48 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 09:48
Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? 2025 İOKBS sınavı kaç net, kaç puan? 5.6.7.8.9.10.11. sınıf bursluluk puan hesaplama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından organize edilen 2025 Bursluluk Sınavı, 21 Nisan Pazar günü Türkiye genelinde binlerce öğrencinin katılımıyla tamamlandı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarına göre belirlenen kontenjanlara giren adaylar burs hakkı kazanacak. Peki bu yıl bursluluk sınavını kazanmak için kaç puan gerekiyor? İşte 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri için bursluluk puanı hesaplama yöntemi ve detaylar.

Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? 2025 İOKBS sınavı kaç net, kaç puan? 5.6.7.8.9.10.11. sınıf bursluluk puan hesaplama

İOKBS'de Puan Hesaplama Sistemi Nasıl İşliyor?

İOKBS sınavında her derse ait testler için ayrı ayrı doğru ve yanlış sayıları belirleniyor. Yanlış cevap sayısının üçte biri doğru cevap sayısından çıkarılarak ham puan elde ediliyor. Böylece her öğrenci için Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler testlerinden dört ayrı ham puan hesaplanıyor.

Tüm öğrencilerin ham puanları toplanıp sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her testin ortalaması bulunuyor. Bu ortalamalar üzerinden standart sapmalar hesaplanıyor ve her öğrencinin her bir teste ait Standart Puanı (SP) oluşturuluyor.

Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? 2025 İOKBS sınavı kaç net, kaç puan? 5.6.7.8.9.10.11. sınıf bursluluk puan hesaplama

Son olarak, bu puanlar katsayılarla çarpılarak ağırlıklı standart puanlar bulunuyor ve toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) elde ediliyor. Tüm bu süreç sonunda öğrencilerin puanları 100 ile 500 arasında bir skala içinde yer alacak şekilde dönüştürülüyor.

Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? 2025 İOKBS sınavı kaç net, kaç puan? 5.6.7.8.9.10.11. sınıf bursluluk puan hesaplama

Bursluluk Sınavında İptal Edilen Sorular Nasıl Değerlendirilecek?

Sınav esnasında hatalı olduğu belirlenen sorular, Merkez Sınav Kurulu kararıyla iptal edilmeyecek. Soruların doğru seçenekleri dikkate alınarak puanlama yapılacak. Ancak iptaline karar verilen sorular olursa, bu sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru sayısına göre puanlama yeniden düzenlenecek.

Ayrıca, sınava girip cevap kağıdına hiçbir işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacak.

Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? 2025 İOKBS sınavı kaç net, kaç puan? 5.6.7.8.9.10.11. sınıf bursluluk puan hesaplama

İOKBS 2025: Hangi Puanlarla Bursluluk Kazanılır?

MEB her yıl sınav sonrası resmi taban puanları açıklamasa da geçmiş yılların verileri önemli bir referans sunuyor.