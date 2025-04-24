İstanbullu deprem sonrası geceyi dışarıda geçirdi: Parklar bahçeler camiler...

İstanbul dün (23 Nisan) bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti.

6.2'LİK DEPREM SONRASI PANİK En büyüğü 6.2 Silivri merkezli deprem sonrası çok sayıda artçı deprem meydana geldi. İstanbullular parklarda sabahladı

Artçılar devam ederken İstanbullu panik ile geceyi de dışarıda geçirdi.

PARKLARDA BAHÇELERDE ÇADIRLAR KURULDU İstanbul'un ilçelerindeki çeşitli milletbahçelerinde ve parklarda bazı vatandaşlar kurdukları çadırlarda kalırken bazıları ise yere serdikleri yataklarında uyumayı tercih etti. Vatandaşların bazıları ise arabalarının içinde uyurken görüntülendi.