İstanbullu deprem sonrası geceyi dışarıda geçirdi: Parklar bahçeler camiler...

6.2'LİK DEPREM SONRASI PANİK
En büyüğü 6.2 Silivri merkezli deprem sonrası çok sayıda artçı deprem meydana geldi.
PARKLARDA BAHÇELERDE ÇADIRLAR KURULDU
İstanbul'un ilçelerindeki çeşitli milletbahçelerinde ve parklarda bazı vatandaşlar kurdukları çadırlarda kalırken bazıları ise yere serdikleri yataklarında uyumayı tercih etti. Vatandaşların bazıları ise arabalarının içinde uyurken görüntülendi.
VATANDAŞ CAMİLERDE UYUDU
İstanbul Valiliği'nin açıklaması sonrası gece boyunca vatandaşların kullanımına açık olan camiiler de vatandaşların uyumak için tercih ettiği mekanlardan oldu.
Vatandaşlar camii içerisinde hem soğuktan hem de deprem tehlikesinden korunarak geceyi atlatmaya çalıştı.
Bazı vatandaşlar battaniyelere sarılıp yere serdikleri örtülerin üzerinde uyudu. Kimi vatandaşlar uyumaya devam ederken, kimileri ise çadırlarını toplamaya başladı.