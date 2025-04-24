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İstanbullu deprem sonrası geceyi dışarıda geçirdi: Parklar bahçeler camiler...

İstanbul dün (23 Nisan) en büyüğü 6.2 olan deprem fırtınalarıyla sarsıldı. Panikle sokağa çıkan vatandaşların bir kısmı geceyi de dışarıda geçirdi. Millet bahçelerine parklara ve cami avlularına çadır kuran İstanbullular yeni güne çadırlarda uyandı. İşte İstanbul'dan deprem manzaraları...

Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 10:21 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 10:48
İstanbullu deprem sonrası geceyi dışarıda geçirdi: Parklar bahçeler camiler...

İstanbul dün (23 Nisan) bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti.

İstanbullu deprem sonrası geceyi dışarıda geçirdi: Parklar bahçeler camiler...

6.2'LİK DEPREM SONRASI PANİK

En büyüğü 6.2 Silivri merkezli deprem sonrası çok sayıda artçı deprem meydana geldi.

İstanbullular parklarda sabahladı

İstanbullu deprem sonrası geceyi dışarıda geçirdi: Parklar bahçeler camiler...

Artçılar devam ederken İstanbullu panik ile geceyi de dışarıda geçirdi.

İstanbullu deprem sonrası geceyi dışarıda geçirdi: Parklar bahçeler camiler...

PARKLARDA BAHÇELERDE ÇADIRLAR KURULDU

İstanbul'un ilçelerindeki çeşitli milletbahçelerinde ve parklarda bazı vatandaşlar kurdukları çadırlarda kalırken bazıları ise yere serdikleri yataklarında uyumayı tercih etti. Vatandaşların bazıları ise arabalarının içinde uyurken görüntülendi.

İstanbullu deprem sonrası geceyi dışarıda geçirdi: Parklar bahçeler camiler...

VATANDAŞ CAMİLERDE UYUDU

İstanbul Valiliği'nin açıklaması sonrası gece boyunca vatandaşların kullanımına açık olan camiiler de vatandaşların uyumak için tercih ettiği mekanlardan oldu.

İstanbullular yeni güne çadırlarda uyandı

İstanbullu deprem sonrası geceyi dışarıda geçirdi: Parklar bahçeler camiler...

Fatih'te bulunan Şehzade Camii içerisinde vatandaşların uyuduğu anlar görüntülendi.

İstanbullu deprem sonrası geceyi dışarıda geçirdi: Parklar bahçeler camiler...

Vatandaşlar camii içerisinde hem soğuktan hem de deprem tehlikesinden korunarak geceyi atlatmaya çalıştı.

İstanbullu deprem sonrası geceyi dışarıda geçirdi: Parklar bahçeler camiler...

YENİ GÜNE ÇADIRLARDA UYANDILAR

İstanbullular, yeni günü de çadırlarda karşıladı.

İstanbullu deprem sonrası geceyi dışarıda geçirdi: Parklar bahçeler camiler...

Bazı vatandaşlar battaniyelere sarılıp yere serdikleri örtülerin üzerinde uyudu. Kimi vatandaşlar uyumaya devam ederken, kimileri ise çadırlarını toplamaya başladı.

İstanbul'da vatandaşlar yeni güne park ve çadırlarda uyandı

İstanbullu deprem sonrası geceyi dışarıda geçirdi: Parklar bahçeler camiler...

Bir vatandaşında soğuktan korunmak için kendine naylondan çadır yaptığı görüldü.

İstanbullu deprem sonrası geceyi dışarıda geçirdi: Parklar bahçeler camiler...

İşte İstanbul'dan "çadır" manzaraları...

İstanbullu deprem sonrası geceyi dışarıda geçirdi: Parklar bahçeler camiler...
İstanbullu deprem sonrası geceyi dışarıda geçirdi: Parklar bahçeler camiler...
İstanbullu deprem sonrası geceyi dışarıda geçirdi: Parklar bahçeler camiler...
İstanbullu deprem sonrası geceyi dışarıda geçirdi: Parklar bahçeler camiler...
İstanbullu deprem sonrası geceyi dışarıda geçirdi: Parklar bahçeler camiler...
İstanbullu deprem sonrası geceyi dışarıda geçirdi: Parklar bahçeler camiler...
İstanbullu deprem sonrası geceyi dışarıda geçirdi: Parklar bahçeler camiler...
İstanbullu deprem sonrası geceyi dışarıda geçirdi: Parklar bahçeler camiler...
İstanbullu deprem sonrası geceyi dışarıda geçirdi: Parklar bahçeler camiler...
İstanbullu deprem sonrası geceyi dışarıda geçirdi: Parklar bahçeler camiler...
İstanbullu deprem sonrası geceyi dışarıda geçirdi: Parklar bahçeler camiler...
İstanbullu deprem sonrası geceyi dışarıda geçirdi: Parklar bahçeler camiler...
İstanbullu deprem sonrası geceyi dışarıda geçirdi: Parklar bahçeler camiler...

FOTOĞRAFLAR: AJANSLAR