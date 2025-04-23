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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'ı istiyor! Transferde bomba

Bir yandan sezonu çifte kupayla tamamlamak isteyen Galatasaray, diğer yandan gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılarda bu doğrultuda flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin eski yıldızı, transferdeki önceliğini Galatasaray'a verdi. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 09:50 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 09:50
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’ı istiyor! Transferde bomba

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Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda emin adımlarla şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray, Konyaspor'u yenerek adını finale yazdırdı.

Sarı kırmızılılar, maçın ardından ara vermeden Eyüpspor hazırlıklarına başlarken gelecek sezon için de çalışmalar sürüyor.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’ı istiyor! Transferde bomba

TORREIRA'DAN KARİYER REKORU

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira savunmanın ardından hücumun da vazgeçilmez oyuncularından biri konumunda.

29 yaşındaki yıldız oyuncu, kariyerindeki en fazla gole katkı yaptığı yılı yaşıyor. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ağlarını havalandıran Torreira, bu sezon 4. golüne ulaştı.

Uruguaylı futbolcu bu sezon 7 asistlik katkı da sağladı. Torreira bu sezon 2 gol daha atması halinde kariyerinde en çok gol attığı sezonu da yaşayacak. 2028'e kadar yeni sözleşme imzalanan oyuncu, Sarı-Kırmızılı takıma performansı ile büyük katkı veriyor.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’ı istiyor! Transferde bomba

CUESTA 50 GÜN SONRA

Ara transfer döneminde alınan, ancak 2 Mart'ta oynanan Kasımpaşa mücadelesinde yaptırdığı penaltı ile üzeri çizilen Carlos Cuesta, Konyaspor karşısında formasına kavuştu.

Karşılaşmanın 59. dakikasında Abdülkerim Bardakcı'nın yerine oyuna dahil olan Kolombiyalı oyuncu, 50 gün sonra sahaya adımı attı ve vatandaşı Sanchez'le birlikte ter döktü.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’ı istiyor! Transferde bomba

MERTENS'TEN 3 ASİST

Konyaspor karşısında kupada Galatasaray'ı öne geçiren golün asistinin sahibi Dries Mertens, Sallai ve Yusuf'a da gol pası verdi.

Oğlu Ciro'nun ardından bir de kız çocuğu babası olmaya hazırlanan Belçikalı on numara, en son Süper Lig'de 3 Şubat 2025'te oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında asist yapmıştı.

38 yaşındaki futbolcu 79 gün sonra yeniden asist ile katkı verirken Osimhen de Mertens'in fotoğrafını paylaştı.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’ı istiyor! Transferde bomba

OSIMHEN 30'U BULDU

Galatsaray'ın gol makinesi Victor Osimhen, kupada da takımına farkın kapısını açan isim oldu.

Nijeryalı oyuncu, 25. dakikada fileleri havalandırırken bu sezon Galatasaray forması ile toplamda 30 gole ulaştı. Osimhen ligde 21, kupada 3 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 6 defa fileleri havalandırarak takımının en golcü futbolcusu oldu.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’ı istiyor! Transferde bomba

SALLAI'DEN DUBLE

Galatasaray'ın Macar yıldızı Roland Sallai,, Tümosan Konyaspor'u 5-1 mağlup edip Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldikleri maçın ardından konuştu.

Mücadelede 2 gol atan Roland Sallai, "Herkes iyi performans gösterdi. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık ve bu şekilde devam etmek istiyoruz. Kendi performansım da iyiydi. Asıl istediğim takıma yardımcı olmak, kanat oynadığım için 2 gol attım ve mutluyum." dedi.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’ı istiyor! Transferde bomba

ABDÜLKERİM'DEN TEPKİ

Abdülkerim Bardakcı, Konya'da kendisine olan tepkilerle ilgili, "Ben onun için özellikle konuşmak istedim. Ben 42 numarayı giyiyorum, kaptanlık yaptım burada. Eşim, annem, çocuklarım maça geldi. Bu tepkiler niye? 42 numarayı giyiyorum, Konya'yı temsil ettim. Ben Konya'yı çok seviyorum, bunu herkes biliyor. 42 numarayı giyiyorum. Gol attığımda sevinmiş olabilirim, güzel bir gol atmıştım onun şeyiyle sevindim. Konyalı olduğumu, Konya'yı ne kadar sevdiğimi biliyorlar. Üzüldüm. İnanılır gibi değil. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Konya'yı seviyorum ve 42 numarayı giymeye devam edeceğim. Gerçek Konyalılar'ı gururlandırmaya devam edeceğim." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’ı istiyor! Transferde bomba

YUNUS'TAN DALYA

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Türkiye Kupası yarı finalindeki Konyaspor maçında önemli bir sevinç yaşadı.

Milli futbolcu, Konyaspor maçıyla birlikte Galatasaray'daki 100. maçına çıktı.

Galatasaray, Yunus Akgün için yaptığı paylaşımda, "Galatasaray formasıyla 100. resmi maç. Birlikte kutlanacak daha nice başarılara, nice maçlara Yunus Akgün." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’ı istiyor! Transferde bomba

OKAN BURUK'TAN DENİZ ERTAŞ YANITI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile oynadıkları maçın ardından konuştu.

Okan Buruk, Galatasaray'a transfer haberleri çıkan Konyaspor'un kalecisi Deniz Ertaş ile ilgili şu ana kadar bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’ı istiyor! Transferde bomba

Başarılı teknik adam, "Deniz Ertaş için Galatasaray'a transfer haberleri çıktı. Size ulaşan bir şey oldu mu, sizin bir değerlendirmeniz oldu mu?" sorusunun ardından, "Yok. Bizim herhangi bir düşüncemiz olmadı şu ana kadar Deniz'le ilgili. O yaş grubunda Jankat gibi bizim için önemli, ileriye dönük oyuncumuz var. Önümüzdeki sene kaleciyle ilgili ne olacağını bilmiyoruz ama Deniz'le ilgili bir düşüncemiz olmadı." yanıtını verdi.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’ı istiyor! Transferde bomba

BERKE ÖZER PLANI

Türkiye'deki 14. yılını geçiren Fernando Muslera'ya sezon sonunda veda etmeye hazırlanan Galatasaray'da kaleci arayışları hızlandı.

Sarı-kırmızılı kulübün uzun süredir gündeminde ikas Eyüpspor'dan Berke Özer bulunuyor.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’ı istiyor! Transferde bomba

GALATASARAY'I İSTİYOR

Bu sezon Süper Lig'de sergilediği performansla dikkat çeken 24 yaşındaki kalecinin Avrupa'dan da talipleri bulunuyor.

İngiliz ekibi Newcastle United'ın Berke Özer için Eyüpspor'un maçlarına gözlemci gönderdiği, ancak oyuncunun ilk tercihinin Galatasaray olduğu iddia edildi.

Berke Özer, kulüplerin anlaşması durumunda Galatasaray'ın kalesini korumaya sıcak bakıyor.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’ı istiyor! Transferde bomba

FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ

Altınordu altyapısında yetişen file bekçisi 2018 yazında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli kulüpteyken Belçika ekibi Westerlo'ya kiralanan genç eldiven ardından Portekiz ekibi Portimonense'ye transfer oldu. 2023'ün Ocak ayında Eyüpspor'a transfer olan Berke kiralık olarak yarım sezon Ümraniyespor forması da giymişti.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’ı istiyor! Transferde bomba

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