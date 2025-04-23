Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’ı istiyor! Transferde bomba

MERTENS'TEN 3 ASİST
Konyaspor karşısında kupada Galatasaray'ı öne geçiren golün asistinin sahibi Dries Mertens, Sallai ve Yusuf'a da gol pası verdi.
Oğlu Ciro'nun ardından bir de kız çocuğu babası olmaya hazırlanan Belçikalı on numara, en son Süper Lig'de 3 Şubat 2025'te oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında asist yapmıştı.
38 yaşındaki futbolcu 79 gün sonra yeniden asist ile katkı verirken Osimhen de Mertens'in fotoğrafını paylaştı.
OSIMHEN 30'U BULDU
Galatsaray'ın gol makinesi Victor Osimhen, kupada da takımına farkın kapısını açan isim oldu.
Nijeryalı oyuncu, 25. dakikada fileleri havalandırırken bu sezon Galatasaray forması ile toplamda 30 gole ulaştı. Osimhen ligde 21, kupada 3 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 6 defa fileleri havalandırarak takımının en golcü futbolcusu oldu.
SALLAI'DEN DUBLE
Galatasaray'ın Macar yıldızı Roland Sallai,, Tümosan Konyaspor'u 5-1 mağlup edip Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldikleri maçın ardından konuştu.
Mücadelede 2 gol atan Roland Sallai, "Herkes iyi performans gösterdi. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık ve bu şekilde devam etmek istiyoruz. Kendi performansım da iyiydi. Asıl istediğim takıma yardımcı olmak, kanat oynadığım için 2 gol attım ve mutluyum." dedi.
ABDÜLKERİM'DEN TEPKİ
Abdülkerim Bardakcı, Konya'da kendisine olan tepkilerle ilgili, "Ben onun için özellikle konuşmak istedim. Ben 42 numarayı giyiyorum, kaptanlık yaptım burada. Eşim, annem, çocuklarım maça geldi. Bu tepkiler niye? 42 numarayı giyiyorum, Konya'yı temsil ettim. Ben Konya'yı çok seviyorum, bunu herkes biliyor. 42 numarayı giyiyorum. Gol attığımda sevinmiş olabilirim, güzel bir gol atmıştım onun şeyiyle sevindim. Konyalı olduğumu, Konya'yı ne kadar sevdiğimi biliyorlar. Üzüldüm. İnanılır gibi değil. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Konya'yı seviyorum ve 42 numarayı giymeye devam edeceğim. Gerçek Konyalılar'ı gururlandırmaya devam edeceğim." sözlerini sarf etti.
YUNUS'TAN DALYA
Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Türkiye Kupası yarı finalindeki Konyaspor maçında önemli bir sevinç yaşadı.
Milli futbolcu, Konyaspor maçıyla birlikte Galatasaray'daki 100. maçına çıktı.
Galatasaray, Yunus Akgün için yaptığı paylaşımda, "Galatasaray formasıyla 100. resmi maç. Birlikte kutlanacak daha nice başarılara, nice maçlara Yunus Akgün." ifadelerini kullandı.