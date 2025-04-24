İstanbul’da beklenen büyük depremde şehir nasıl tahliye edilecek? İşte tahliye planı

Tahliye çalışmalarında Osman Gazi Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu da kullanılacak. Tahliye işlemlerinde belirlenen tren istasyonlarının yanı sıra, otogarların da şehirden çıkış için kullanılması öngörülüyor. Ulaşım güvenliği için İstanbul 'daki asma köprülerin askı hatları yenilenirken, otoyollar üzerindeki viyadükler de deprem e karşı güçlendiriliyor.

EVİM FAY HATTINDA MI? Türkiye'de deprem riski taşıyan iller ve diri fay hatları, deprem riski taşıyan yerlerde oturup oturmadığını merak eden birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yayımlanan Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması ile oturdukları şehir ve ilçelerde deprem riski olup olmadığını kolayca öğrenebiliyor. Evinin altından fay hattı geçip geçmediğini merak eden vatandaşlar, https://tdth.afad.gov.tr/TDTH/main.xhtml adresini tıkladıktan ve e-Devlet girişi yaptıktan sonra Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması'na ulaşabiliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) başta olmak üzere birçok uzmanın önerdiği temel malzemeler şu şekilde:

İstanbul'da deprem paniği (AA)

DEPREM SIRASINDA NE YAPILMALI?

Savunma Analisti Mehmet Naci Efe, deprem anında can kaybının en aza indirilmesi için bazı temel kurallara uyulması gerektiğini belirtti. Efe, "Büyük dolapların yatakların kenarında ya da kolonların yanında saklanmalıyız. Bu başımızın korunması için hayati öneme sahip. Asansör ve merdiven kullanmak çok tehlikeli" dedi. Panik yaşanmaması ve reflekslerin doğru çalışabilmesi için halkın önceden bilgilendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Efe, "Bu tür kriz anlarında soğukkanlı kalmak için düzenli olarak deprem eğitimleri verilmeli, tatbikatlar yapılmalıdır. Hazırlıklı olmak, hayat kurtarır" açıklamasını yaptı.

HELİKOPTERLE DENETİM

Deprem sonrası, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı helikopterlerle il genelinde denetim ve taramalar gerçekleştirildi. Polis ekipleri, herhangi bir yıkım veya olumsuzluğa karşı havadan ve karadan güvenlik önemli aldı.

Öte yandan Baykar tarafından üretilen Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2 insansız hava araçları depremin ardından bölgede tarama uçuşları yaptı. Depremin ilk anından itibaren Baykar'ın uçuş testleri ve eğitimler için kullandığı, 1 Bayraktar AKINCI TİHA ve 2 Bayraktar TB2 İHA insansız hava araçları, Çorlu ve Keşan'daki merkezlerden havalanarak deprem koordinasyon görevi için İstanbul semalarında uçtular. O anlar radar sisteminde görüldü. Yapılan tarama çalışmaları kapsamında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.