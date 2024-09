Cihangir dalkavuk dolu

Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman geçtiğimiz gün Ceyda Düvenci'nin programına konuk oldu. Sosyal medyadan bahseden Sayışman, "Sosyal medyada görüyorsunuz, insanların girdiği durumların hepsi insanların haddini bilmemesi nedeniyle... Bu had bilmek öyle bir sert kullanılıyor ki, halk dilinde tehditvari anlaşılıyor, tam tersi güzel cümle, had yani sınırını bilmek, kendini bilmek, aynaya baktığında ben kimin cevabını dürüstçe kendine vermek aslında... Tamam anlıyorum ekonomik şartlar bazı insanları bazı şeylere zorlayabiliyor, hiç lafım yok ama, herkes de her işi yapamıyor. Denemeyin, o işi de basitleştirmeyin" dedi.

"YANLIŞIN İÇİNE DÜŞTÜM"

Şöhret olduğun yıllara değinen Sayışman, "O dönemde çaktırmadan, sizden daha ünlü olmak isteyen bir sürü dalkavuk geliyor. Bu zenginlerin de etrafında çok olur, el öperler, aman paşam vs. O yıllara dönecek olursam; Cihangir önemli bir bölgeydi. Her masada bir ünlü vardı. Etraflarında resme gireyim, bir yönetmenle tanışayım, masaya dahil olayım tipleri mevcuttu. Bütün semti onlar kaplıyordu. O masada sizle ilgili işte onların söyledikleri ve sizi yönlendirmeleri ç ok tehlikeliydi! Onlara dikkat etmediğiniz zaman hep bir yanlışın içine gidiyordunuz. Geçmişe baktığımda hep bunu görüyorum. Ben de dikkat edemedim, başaramadım. Aydınlanma olmamıştı. Aydınlanmam Almeda ile evlendikten sonra oldu" ifadelerini kullandı.