Trabzonspor'un Göztepe galibiyeti sonrası övgü dolu sözler! "Kalite farkı!"

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Göztepe ile Trbzon'da kozlarını paylaştı. Bordo mavililer, ilk yarısı 0-0 sona biten ve ikinci devresinde penaltı kaçırdığı mücadeleyi 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Göztepe ile Trbzon'da kozlarını paylaştı. Bordo mavililer, ilk yarısı 0-0 sona biten ve ikinci devresinde penaltı kaçırdığı mücadeleyi 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.
Karşılaşmada bordo mavilileri öne geçiren golü Ozan Tufan attı. 76'da skoru 1-0'a getiren orta saha oyuncusunun ardından 87'de Oleksandr Zubkov farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda Fırtına birçok pozisyon bulsa da tabela değişmedi ve maç 2-0 bitti.
Bu sonuçla birlikte Karadeniz temsilcisi, finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. İki takım 1995 yılının ardından ilk kez bir finalde kozlarını paylaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nın 14 Mayıs'ta oynanacak finali için stadyum bilgisi TFF tarafından açıklanacak.
Karşılaşmanın ardından spor yazarları Trabzonspor'u değerlendirdi. İşte o yorumlar...
ULAŞ ÖZDEMİR: MENTAL DAYANIKLIK
Maç öncesi iki takımın profilini analiz ettiğimizde; Göztepe'nin derin blok savunmasına mı yaslanacağı yoksa ön alanda risk alıp baskı kurmayı mı tercih edeceği, Trabzonspor'un ise Nwakaeme ve Zubkov gibi bireysel olarak fark yaratabilen oyuncular üzerinden nasıl bir hücum planı oluşturacağı temel sorulardı.
Aynı şekilde, orta sahada Ozan Tufan ve Lundstram ikilisinin geçiş oyununa ne kadar katkı vereceği de belirleyici unsurlar arasındaydı. Beklentilerin aksine Göztepe maça yüksek tempolu, agresif bir ön alan baskısıyla başladı. İlk 10 dakika içinde bu strateji, Trabzonspor savunmasını hataya zorlayarak birkaç tehlikeli pozisyon üretmelerini sağladı. Ancak bu baskının sürdürülebilirliği sorgulanabilirdi ve öyle de oldu. Uğurcan Çakır'ın oyunu geriden başlatma konusundaki üst düzey yetkinliği burada devreye girdi. Trabzonspor'un ikinci bölgeye hızlı geçişini de sağladı. Bu noktadan sonra, ilk yarının sonuna kadar sahada sözü geçen taraf net biçimde Trabzonspor'du.
Oyun temposunu belirlediler, üç bölgeyi dengeli şekilde kullandılar:
Zubkov'un çizgiye açılan koşuları, Nwakaeme'nin birebirdeki üstünlüğüyle ciddi tehdit oluşturdular. Tek eksik, Ozan ve Lundstram'ın pas trafiğine aktif olarak entegre edilememesiydi; bu da merkezde yaratıcı derinliğin sınırlı kalmasına yol açtı. İkinci yarıya Trabzonspor yüksek konsantrasyonla başladı. Özellikle kenar oyuncularının içe kat etmesiyle ceza sahasına daha çok giriş denemesi yaptı. Bu baskının karşılığını bir penaltı ile aldılar ancak Banza'nın kaçırdığı bu kritik pozisyon, skordan ziyade mental enerji kaybı yarattı.
Takım birkaç dakikalık bir düşüş yaşadı; tam bu evrede Ozan Tufan'ın savunma arkasına yaptığı koşu ve net bitirişiyle golü buldu. Trabzonspor şimdi sezonun en zorlu sınavını geride bıraktı. Kötü geçen bir sezonu Avrupa kupası biletiyle taçlandırmak için bir adım kaldı. Ve bu adım artık sadece futbol bilgisiyle değil, karakterle de atılacak.
İSKENDER GÜNEN: KUPANIN DEĞERİ CAMİA İÇİN ÇOK BÜYÜK
Süper Lig'deki bulunduğu durum, Avrupa kupalarına katılabilmek adına finali yakalama maçıydı. Başlangıç ve sonuç... İki ayrı devre olarak yorumlamamız gerekiyor. Maçın başlangıcında deplasmanda olmasına rağmen önde baskıyla başlayan bir Göztepe vardı. Trabzonspor'un bu süreçte yaptığı en önemli yanlış, savunmadan pasla çıkmaktı. Göztepe presle kazandığı toplarla atak girişimlerinde bulundu. Gol pozisyonu üretebilecekleri iki pozisyon vardı. 22. dakikadan sonra oyunda Trabzonspor'un üstünlüğü aldığı zamanlar ortaya çıktı. İki kenardan da atak girişimleri ve rakibin eksik yakalandığı anlar vardı. Bunun sonucunda Nwakaeme'nin attığı pasla Banza gol pozisyonuna girdi.
Orta alanda Banza'nın arkasında görev alan Sikan'ın, bu bölgede istenilen performansı göstermediği aşikâr. İkinci devrede kazanılan penaltı, Banza ile değerlendirilemedi. Fakat kornerden gelen topta Ozan güzel bir gole imza attı. Böylesi bir maçta, 1-0 öne geçmek doğaldır ki moral kondisyonunuzu daha üst düzeye çıkarır. Sonrasında ise Nwakaeme'nin getirdiği topta Zubkov ile Trabzonspor'u finale çıkaran gol geldi. Trabzonspor adına 3 oyuncu öne çıktı. Uğurcan, Zubkov ve ilerlemiş yaşına rağmen Nwakaeme… Arzu edilen bu maçta finalin gelmesiydi. Sezon başından beri hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor için çok önemli bir adım. Alınacak kupa, kötü geçen sezonda camiaya ve taraftarına hediye olacaktır. Galatasaray da kadro kalitesiyle çok güçlü bir takım. Müthiş bir final bizi bekliyor.
ZEKİ UZUNDURUKAN: FİNAL NEFES KESECEK
Maça daha iyi başlayan taraf Göztepe idi. Emersonn ve Romulo ile ön alan baskısını iyi yaptılar. Ogün ve Tijanic ile iki gol pozisyonuna da girdi İzmir ekibi. Trabzonspor, Göztepe'nin ilk 10 dakikadaki baskısını kırdıktan sonra oyunu tek kaleye çevirdi. Bordo-Mavililer'de Nwakaeme, sol kanadını çok iyi kullandı. Ceza sahasına milimetrik ortalar yaptı. İlk yarının uzatma anlarında net bir pozisyondan da yararlanamadı Nwakaeme. Banza'nın, Savic'in ve Zubkov'un da kaçırdığı pozisyonlar var Trabzonspor adına. Trabzonspor ilk yarıda biraz daha becerikli olabilseydi, final biletini cebine koyabilirdi. Ama ilk 10 dakika hariç, bordomavililer, ilk yarıda etkili bir futbol ortaya koydu.
Hakem Cihan Aydın, 32'de Sikan'ın şutunda Ogün'ün eline çarpan topta penaltıyı veremedi. Alman VAR hakemi de pozisyonu bence iyi analiz edemedi. Penaltı verilmeliydi bu pozisyonda. 35'te Banza, Heliton tarafından yere indirildi. Buz gibi penaltıydı pozisyon! Cihan Aydın yine sınıfta kaldı bu pozisyonda. Alman VAR hakemi Benjamin Cortus da... İkinci yarıya bu kez Trabzonspor çok iyi başladı. 50'de Nwakaeme çalımlarla ceza sahasına girdi. Şutunda top, Heliton'un eline çarptı. Hakem Cihan Aydın penaltıyı verdi. Yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Ama ilk yarılarda pek ortalarda görünmeyen Alman VAR hakemi Cortus, pozisyonu izledi ve ofsayt olmadığını, pozisyonun penaltı olduğunu bildirdi. Penaltıda topun başına gelen Banza, topa yavaş bir vuruş yapınca günün iyi isimlerinden kaleci Arda, bu penaltıyı çıkardı.
Kaçan penaltı, Trabzonsporlu oyuncuların enerjisini düşürüp, moralini bozarken; Göztepe'nin oyun iştahının artmasına neden oldu. İzmir ekibi bu dakikalarda etkili ataklar yaptı. Lundstram, Trabzonspor adına en kötü isimdi. Orta alanda bütün yük, Ozan Tufan'ın omuzlarına bindi. Tam 'Maç acaba uzatmaya mı gidecek?' soruları sorulmaya başlanırken; Zubkov'un kornerinde Ozan Tufan fantastik bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Maçın yıldızı Nwakaeme, maçın son bölümünde Zubkov'a adeta 'artık bunu at' dedi. Zubkov da takım arkadaşını kırmadı. Bir anda Papara Park, bayram yerine döndü. Dünkü maçta Uğurcan Çakır da iki etkili kurtarış yaparak, takımını sırtladı. Trabzonspor'un kötü geçen sezonu kurtarmak için önünde çok büyük bir şans var artık. Kupa Şampiyonluğu! Fırtına finalde. Bordo-mavililer çok etkili bir futbol oynayarak finale yükseldi. Trabzonspor-Galatasaray finali gerçekten tam bir futbol gösterisi olacak.
ALİ GÜLTİKEN: KALİTE BELİRLEDİ
Yarı finale yakışır bir maç oldu. İki takım da maçı kendi lehine çevirme adına hem tedbirli hem de etkili olmaya çalıştı. Oyun dengeli gitse de ilk yarıda Trabzonspor turu daha önce cebine koyabilirdi. Banza ve Nwakaeme ile önemli fırsatlar yakaladı. İkinci yarıda Banza'nın kaçırdığı bir de penaltı var. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda Trabzonspor'un dengeyi kendi adına değiştirebilecek birçok fırsatı oldu. Göztepe mücadele kapasitesi yüksek bir takım. Romulo üzerinden de önemli hücum pozisyonları geliştirebiliyorlar. Konuk takım bunu tüm maç boyunca denemeye çalıştı. Özellikle maçın ilk 20 dakikalık bölümü Göztepe adına önemli bir başlangıçtı. Fakat maçın geneline yetmedi. Trabzonspor, Nwakaeme sahada olduğu zaman kalite olarak daha farklı görünüyor.
Bu karşılaşmayı ön tarafta Banza, Sikan, Nwakaeme ve Zubkov ile başlama düşüncesi önemliydi. Zubkov değerli bir oyuncu, çok etkili bir forvet. Hem kontratakta var hem denge oyununda. Trabzonspor özellikle bu dört oyuncunun hücumdaki zenginliklerini sabırlı ve etkili kullandı. Ozan ve Lundstram ile orta alanı doğru yönettiler. Bunların yanında Savic ve Batagov'un birlikte oynamış olması merkez savunmayı güvenli hale getirdi. Kaliteli oyuncu sayısının sahaya daha fazla çıktığı bir maçta Trabzonspor, güç farkını skora yansıttı. Kötü giden bir sezonda final oynamak Trabzonspor açısından birçok problemi geride bırakacaktır.
MUSTAFA ÇULCU: FIFA LİSTESİNDEN ÇIKARANLAR UTANSIN
Trabzonspor 10 dakika topu ileriye taşımada zorlandı. Sonra rakip defans arkasına atılan uzun toplar ve Nwakaeme'nin taşıdığı toplarla pozisyon bularak etkili olmaya başladı. Banza, kötü bir vuruşla penaltıyı kaçırdı. Ozan'ın ilginç vuruşu ve Zubkov'un golleriyle galibiyeti hak eden kupa beyi Trabzonspor finalist oldu. Cihan Aydın FIFA kokartlı değil, lakin ligimizin güven veren tecrübeli hakemi.
Trabzonspor'un attığı ve iptal edilen golde, topu ağlara yollayan Ozan ofsayt değil. Ancak ilk pozisyonda Sikan ofsayt, iptal doğru. 32'de Ogün topa ayağını uzatıp ilk vuran isim ancak ikili mücadelede vurmaya gelirken sol kol açık, devamında Sikan vuruyor. Muhtemelen top dizi sıyırıyor gibi, eee açık kola gelen top sahada penaltı olmalıydı. Bir oyuncu topa hamle yaparken eller kollar genişleyerek gelirse haksız avantaj elde eder ve bedeline katlanır. 35'te Banza ikili markajda rakibin el temasını sırtında hissettiği an kendini yere kolay bıraktı. Penaltı olmaz, devam kararı doğru. 49'da Nwakaeme şut attı.
Heliton elle müdahale edince hakem doğru kararla penaltı verdi. 1 numaralı yardımcı pozisyonun başlangıcında Mustafa'ya ofsayt kaldırdı, oysa yoktu. VAR uzun bir incelemeden sonra ofsayt olmadığını tespitle hakemin penaltı kararını onayladı. Gösterdiği doğru sarı kartların yanında göstermediği kartlar vardı. Topu oyunda tutma isteği basit temaslarda oyunu oynatması olumlu. Her şeye rağmen gösterdiği performansla hak ettiği FIFA listesinden adaletsizce onu çıkaranlara "Bu âlemin iyisiyim. Yaptığınız haksızlıktan utanın" mesajını verdi.