İstanbul’da kentsel dönüşüme CHP engeli! 5 ilçede tam 43 dava açtılar

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem büyük panik ve korku yarattı.
Depremin ardından vatandaşlar geceyi parklarda geçirdi.
Artçı depremlerle sallanmaya devam İstanbul'un yapı haritası ortaya çıktı.
İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem büyük panik ve korku yarattı.
Depremin ardından vatandaşlar geceyi parklarda geçirdi.
Artçı depremlerle sallanmaya devam İstanbul'un yapı haritası ortaya çıktı.
5 MİLYON İNSAN YAŞIYOR
İstanbul'un toplamda 7.5 milyon ev ve işyerini içinde barındırdığı öğrenildi.
Bu konutların yaklaşık 1.5 milyonu hiçbir mühendislik hizmeti almadan ve kötü zemin üzerine inşa edilen yapılar olduğu belirtildi. Bunların 600 bini 'ileri derecede riskli' kategoride bulunuyor. 1.5 milyon riskli yapıda ise yaklaşık 5 milyon insanın yaşadığı değerlendiriliyor.
Bu durum kentsel dönüşümün önemini bir kez daha gözler önüne sererken CHP'nin kentsel dönüşüme karşı açtığı davalar bir kez daha gündeme geldi.
5 İLÇE 43 DAVA
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin, İstanbul'da kentsel dönüşümü akamete uğratmak için 5 ilçede 43 dava açtığı ortaya çıktı.
İŞTE O DAVALAR
Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin CHP'li meclis üyeleri, ilçedeki kentsel dönüşümün durması için İstanbul 2. İdare Mahkemesi'ne 3, İstanbul 4. İdare Mahkemesi'ne 2, İstanbul 6. İdare Mahkemesi'ne 1 ve İstanbul 7. İdare Mahkemesi'ne 3 dava açtı.
Esenler'de devam eden 60 bin konutluk Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 1 dava açarken, İBB 5, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar da 3 dava açtı.
Tuzla'da da İBB ve CHP'li meclis üyeleri, kentsel dönüşüm projelerinin durdurulması ve iptali için 8 dava açtı.
Beyoğlu Tarlabaşı, Örnektepe ve Okmeydanı kentsel dönüşüm projelerinin durdurulması için CHP tarafından 7 dava açıldı.
Üsküdar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın örnek gösterdiği Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerindeki kentsel dönüşümün engellenmesi için Üsküdar Belediyesi'ne CHP 10 ayrı dava açtı.
PARALAR REKLAM VE TANITIMA AYRILDI
İmamoğlu'nun göreve geldikten sonra kentsel dönüşüm bütçesini yüzde 65 oranında azalttığı da açığa çıktı.
İBB'nin 2025 yılı bütçesinde konser, etkinlik ve tanıtım için 12 milyar 186 milyon TL, deprem ve kentsel dönüşüm için ise sadece 3 milyar 700 milyon TL ayrıldı.