İstanbul’da kentsel dönüşüme CHP engeli! 5 ilçede tam 43 dava açtılar

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem büyük panik ve korku yarattı. (AA)

5 MİLYON İNSAN YAŞIYOR

İstanbul'un toplamda 7.5 milyon ev ve işyerini içinde barındırdığı öğrenildi.

Bu konutların yaklaşık 1.5 milyonu hiçbir mühendislik hizmeti almadan ve kötü zemin üzerine inşa edilen yapılar olduğu belirtildi. Bunların 600 bini 'ileri derecede riskli' kategoride bulunuyor. 1.5 milyon riskli yapıda ise yaklaşık 5 milyon insanın yaşadığı değerlendiriliyor.

Bu durum kentsel dönüşümün önemini bir kez daha gözler önüne sererken CHP'nin kentsel dönüşüme karşı açtığı davalar bir kez daha gündeme geldi.