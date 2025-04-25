Bakan Ersoy’dan Turkuvaz Medya Merkezi’ne ziyaret! Dünya turizmindeki hedefi açıkladı: İlk 3

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Turkuvaz Medya Merkezi 'ni ziyaret ederek grubumuzun yöneticileriyle bir araya geldi. Çalışmaları hakkında bilgiler veren Bakan Ersoy, "Türkiye turist sayısında dünyada 4. sırada. Hedefimiz dünyada ilk üç arasında yer almak" dedi.

Bakan Ersoy'dan Turkuvaz Medya Merkezi'ne ziyaret! Dünya turizmindeki hedefi açıkladı (Takvim.com.tr)

2025 yıl sonu için 65 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar gelir hedefi koyduklarını söyleyen Ersoy, "Bu hedefi gerçekleştirmeye kararlıyız" dedi.

Türkiye'nin her yıl turizmde rekorlar kırmaya devam ettiğini vurgulayan Ersoy, kişi başı gecelik gelirin de 2017'de 83 dolardan 2024'te 108 dolara çıktığını ve yüzde 31'lik bir artış sağlandığını ifade etti.