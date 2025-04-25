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Bakan Ersoy'dan Turkuvaz Medya Merkezi'ne ziyaret! Dünya turizmindeki hedefi açıkladı: İlk 3

Turkuvaz Medya Merkezi’ni ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 4. sırada olduğumuz turizmde hedeflerinin dünyada ilk üç arasına girmek olduğunu söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Nisan 2025
Bakan Ersoy’dan Turkuvaz Medya Merkezi’ne ziyaret! Dünya turizmindeki hedefi açıkladı: İlk 3

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Turkuvaz Medya Merkezi'ni ziyaret ederek grubumuzun yöneticileriyle bir araya geldi. Çalışmaları hakkında bilgiler veren Bakan Ersoy, "Türkiye turist sayısında dünyada 4. sırada. Hedefimiz dünyada ilk üç arasında yer almak" dedi.

Bakan Ersoy'dan Turkuvaz Medya Merkezi'ne ziyaret! Dünya turizmindeki hedefi açıkladı (Takvim.com.tr)Bakan Ersoy'dan Turkuvaz Medya Merkezi'ne ziyaret! Dünya turizmindeki hedefi açıkladı (Takvim.com.tr)

2025 yıl sonu için 65 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar gelir hedefi koyduklarını söyleyen Ersoy, "Bu hedefi gerçekleştirmeye kararlıyız" dedi.

Türkiye'nin her yıl turizmde rekorlar kırmaya devam ettiğini vurgulayan Ersoy, kişi başı gecelik gelirin de 2017'de 83 dolardan 2024'te 108 dolara çıktığını ve yüzde 31'lik bir artış sağlandığını ifade etti.

Bakan Ersoy'dan Turkuvaz Medya Merkezi'ne ziyaret! Dünya turizmindeki hedefi açıkladı (AA)Bakan Ersoy'dan Turkuvaz Medya Merkezi'ne ziyaret! Dünya turizmindeki hedefi açıkladı (AA)

2024 yılında turizmde rekorlara imza attıklarını belirten Bakan Ersoy, "İnşallah 2025 yılında da kültürümüzü, eşsiz doğamızı, tarihi zenginliklerimizi ve misafirperverliğimizi dünyaya tanıtmaya, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda turizmde yeni rekorlara yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Ersoy'dan Turkuvaz Medya Merkezi'ne ziyaret! Dünya turizmindeki hedefi açıkladı (Takvim.com.tr)Bakan Ersoy'dan Turkuvaz Medya Merkezi'ne ziyaret! Dünya turizmindeki hedefi açıkladı (Takvim.com.tr)

DEV KÜLTÜR MERKEZİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilen Haydarpaşa ve Sirkeci Gar projelerinin 2026 Kültür Yolu Festivaline yetiştirileceğini hatırlatan Bakan Ersoy, "Bu iki yapı dünya çapında birer kültür merkezi olacak" bilgisini verdi.

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