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Ticaret Bakanlığı cezayı kesti: Deprem sonrası emlak ilanlarında fiyat artışı yapan fırsatçılara af yok!

Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da yaşanan şiddetli depremler sonrası satılık ve kiralık emlak ilanlarında fiyat artışı yapan fırsatçılara idari para cezası uygulandığını açıkladı. Yapılan açılamada, "Ticaret Bakanlığımızca, deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek durumlar takip edilmeye ve mağduriyete neden olabilecek uygulamaları engellemeye yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir." denildi.

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Giriş Tarihi :25 Nisan 2025 , 12:14 Güncelleme Tarihi :25 Nisan 2025 , 12:23
Ticaret Bakanlığı cezayı kesti: Deprem sonrası emlak ilanlarında fiyat artışı yapan fırsatçılara af yok!

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Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da yaşanan şiddetli depremler sonrası satılık ve kiralık emlak ilanlarında fiyat artışı yapan fırsatçılara idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

FIRSATÇILIĞA ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ!

23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'da meydana gelen deprem sonrasında, aynı gün içinde satılık ve kiralık emlak ilanlarında fiyat artışı yapan kişiler Ticaret Bakanlığımızca tespit edilmiş ve vatandaşlarımızın zor durumda olmalarını fırsata çevirmek isteyen bu kişilerin her biri hakkında 250.000 TL olmak üzere toplam 14.500.000 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığımızca, deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek durumlar takip edilmeye ve mağduriyete neden olabilecek uygulamaları engellemeye yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir.

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