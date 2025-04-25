Elon Musk’a Trump darbesi! ABD-Çin ticaret savaşı Tesla’yı vurdu

ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı Tesla'yı vurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tarifelerinin ardından Çin'den gelen misillemeler Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'da robot üretimini olumsuz etkiledi.

Elon Musk, Reuters

TİCARET SAVAŞI TESLA'YI VURDU

Musk, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşında Pekin yönetiminin nadir toprak elementlerinin ülkesine ihraç edilmesine kısıtlamalar getirmesinin şirketinin robot üretimini olumsuz etkilediğini belirtti.

Amerikan CNBC kanalının internet sitesinde yer alan habere göre, Tesla'nın net karının ilk çeyrekte geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 71 düşüş kaydetmesinin ardından Musk, şirketin Optimus insansı robot üretiminin de Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşından olumsuz etkilendiğini açıkladı.

Elon Musk, Reuters

MUSK PEKİN'LE TEMAS KURDU

Musk, Tesla'nın 23 Nisan'daki toplantısında şirketin Pekin yönetimiyle konu üzerinde çalıştığını ve kritik kaynaklara erişim için onay almayı umduklarını kaydetti.

Tesla CEO'su Musk, şirketin geleceği için önemli olduğunu vurguladığı Optimus robotların üretiminin, Çin-ABD ticaret savaşında nadir toprak elementlerine getirilen ihracat kısıtlamaları sebebiyle olumsuz etkilendiğine dikkati çekti.

Çin'in nadir toprak elementlerinin askeri amaçlarla kullanılmayacağı konusunda bazı güvenceler talep ettiğini belirten Musk, "Öyle olmadığı açık. Sadece insansı bir robotun içine giriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Şirketin geleceği temelde büyük ölçekli otonom araçlara ve büyük ölçekli, hacimli ve çok sayıda otonom insansı robota dayanıyor." ifadesini kullanan Musk, yatırımcılara Tesla'nın 2025'te binlerce robot üretmeyi planladığına ve binlercesinin de şirketin fabrikalarında kullanılacağına dair güvence verdi.

İnsansı robot Optimus'un prototipi 2022'de tanıtılmış, Musk, Temmuz 2024'te şirketin gelecek yıl dahili kullanımı için insansı robotlara sahip olacağını açıklamıştı.

Elon Musk, AFP

YÜZDE 71 DÜŞÜŞ

Tesla, 22 Nisan'da, 2025'in ocak-mart dönemine ilişkin bilançosunu açıklamış, buna göre Amerikan elektrikli otomobil üreticisinin net karı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 71 düşüş kaydetmişti.

Tesla'dan yapılan açıklamada, otomotiv ve enerji piyasalarındaki belirsizliğin, hızla gelişen ticaret politikasının Tesla ve benzer markaların küresel tedarik zinciri ile maliyet yapısını olumsuz etkilemesiyle artmaya devam ettiği belirtilmişti.

PROTESTOLARIN HEDEFİ TESLA

Tesla, Trump yönetiminde aktif rol alan Musk'ın siyasi eylemleri nedeniyle protesto ve boykotlara maruz kalmıştı.

Seçim kampanyası sırasında destek veren Musk, Trump'ın yeniden başkan seçilmesiyle DOGE'nin sorumlusu olmuştu. Musk'ın sorumlu bulunduğu DOGE'nin maliyetleri düşürmeye yönelik adımları ve binlerce federal çalışanın işine son vermesi tartışma konusu haline gelmişti.

Tesla protestoları, AFP

ABD'nin farklı bölgelerinde Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın otomobil bayileri önünde gösteriler düzenlenmiş, protestolarda gözaltılar yapılmıştı.

Trump, kıdemli danışmanı olarak atadığı Musk'a desteğini göstermek amacıyla Tesla araç satın almıştı.

Tesla protestoları, AFP

HİSSELERİ YILBAŞINDAN BERİ DÜŞÜYOR

ABD'de 5 Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerini Trump'ın kazanmasının ardından Tesla'nın yakaladığı popülarite, şirketin sahibi Musk'ın siyasi eylemleri sebebiyle azalmıştı.

Trump'ın seçim zaferinin ardından elde ettiği kazanımların çoğunu kaybeden Tesla hisseleri, yılbaşından bu yana yüzde 41 değer kaybetti.

MUSK DOGE'DEN AYRILIYOR MU?

ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) sorumlusu Musk, 23 Nisan'da, mayıstan itibaren DOGE'ye ayırdığı zamanı "büyük ölçüde" azaltacağını belirterek, Trump istediği ve hükümete faydalı olduğu sürece haftada bir ya da iki gününü hükümet meselelerine ayırmaya devam edeceğini bildirmişti.

Tesla'nın birkaç "sorunla" karşılaştığını kabul eden Musk, şirketin geleceğinin hala parlak olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.