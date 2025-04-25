CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’den ilginç deprem kontrolü

İstanbul'da 23 Nisan'da deprem fırtınası yaşandı.
En büyüğü silivri merkezli 6.2 şiddetindeki depremler sonra vatandaş kendini sokağa attı.
İstanbul'da 23 Nisan'da deprem fırtınası yaşandı.
En büyüğü silivri merkezli 6.2 şiddetindeki depremler sonra vatandaş kendini sokağa attı.
Millet geceleri park ve bahçelerde geçirirken gözler İstanbul'daki yapı güvenliğine çevrildi.
CHP'Lİ HASAN AKGÜN'DEN İLGİNÇ DUVAR KONTROLÜ
Cumhuriyet Halk Partisi "Kentsel dönüşüm karşıtı" tavrıyla eleştirilirken CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ilginç duvar kontrolü sosyal medyaya yansıdı.
ELİNE FENER ALDI DUVARI TIKLATTI
Eline bir fener alan Hasan Akgün'ün duvarları "tıklayarak" kontrol ettiği görüldü.
Söz konusu görüntüler sosyal medyada ti'ye alındı.
"TEKNOLOJİ ÇAĞINDAYIZ SAYIN BAŞKAN"
Sosyal medyada konuya ilişkin yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde: