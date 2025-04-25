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CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'den ilginç deprem kontrolü

İstanbul'da meydana gelen deprem fırtınasının ardından vatandaş panik yaşadı. Gözler İstanbul'daki yapı güvenliğine çevrilirken, CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün duvarlara tıklayarak kontrol yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Hasan Akgün'ün bina denetimi sosyal medyada dalga konusu oldu.

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Giriş Tarihi :25 Nisan 2025 , 11:44 Güncelleme Tarihi :25 Nisan 2025 , 11:57
CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’den ilginç deprem kontrolü

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İstanbul'da 23 Nisan'da deprem fırtınası yaşandı.

En büyüğü silivri merkezli 6.2 şiddetindeki depremler sonra vatandaş kendini sokağa attı.

CHP'li Hasan Akgün'ün deprem kontrolü dalga konusu olduCHP'li Hasan Akgün'ün deprem kontrolü dalga konusu oldu

Millet geceleri park ve bahçelerde geçirirken gözler İstanbul'daki yapı güvenliğine çevrildi.

Bir belediye başkanı yapar mı? Elinde fenerle duvar duvar gezip hasar aradı!

CHP'Lİ HASAN AKGÜN'DEN İLGİNÇ DUVAR KONTROLÜ
Cumhuriyet Halk Partisi "Kentsel dönüşüm karşıtı" tavrıyla eleştirilirken CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ilginç duvar kontrolü sosyal medyaya yansıdı.

CHP'li Hasan Akgün duvarları ʺtıklatarakʺ deprem kontrolü yaptıCHP'li Hasan Akgün duvarları ʺtıklatarakʺ deprem kontrolü yaptı

ELİNE FENER ALDI DUVARI TIKLATTI

Eline bir fener alan Hasan Akgün'ün duvarları "tıklayarak" kontrol ettiği görüldü.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada ti'ye alındı.

"TEKNOLOJİ ÇAĞINDAYIZ SAYIN BAŞKAN"
Sosyal medyada konuya ilişkin yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde:

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