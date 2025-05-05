2.5 milyon TL'nin aylık faiz getirisi belli oldu: Halkbank, Denizbank, TEB, Yapı Kredi mevduat listesi
Merkez Bankası'nın politika faizini artırma kararı sonrası bankalar mevduat faizlerinde rekabeti kızıştırdı. Yatırımcılar, "Hangi banka en yüksek faizi veriyor?" ve "Ne kadar kazanç elde ederim?" sorularına yanıt ararken vadeli mevduat hesaplarında getiriler yüzde 50 seviyesine ulaştı. Peki en yüksek faizi hangi bankalar veriyor? 2.5 milyon TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? İşte merak edilen oranlar.
Giriş Tarihi: 05.05.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 14:39