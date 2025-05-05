2.5 milyon TL’nin aylık faiz getirisi belli oldu: Halkbank, Denizbank, TEB, Yapı Kredi mevduat listesi

2.5 milyon TL'lik bir yatırımın 1 aylık (32 gün) getirisi yatırımcıları şaşırtacak seviyelere ulaştı. Peki 2.5 milyon TL'yi 1 aylık vadeyle değerlendirenlerin kazancı ne kadar oldu? En yüksek faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? İşte merak edilen liste.