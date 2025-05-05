Kadraj Galeri Kadraj İkon 2.5 milyon TL'nin aylık faiz getirisi belli oldu: Halkbank, Denizbank, TEB, Yapı Kredi mevduat listesi

2.5 milyon TL'nin aylık faiz getirisi belli oldu: Halkbank, Denizbank, TEB, Yapı Kredi mevduat listesi

Merkez Bankası'nın politika faizini artırma kararı sonrası bankalar mevduat faizlerinde rekabeti kızıştırdı. Yatırımcılar, "Hangi banka en yüksek faizi veriyor?" ve "Ne kadar kazanç elde ederim?" sorularına yanıt ararken vadeli mevduat hesaplarında getiriler yüzde 50 seviyesine ulaştı. Peki en yüksek faizi hangi bankalar veriyor? 2.5 milyon TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? İşte merak edilen oranlar.

Giriş Tarihi: 05.05.2025 14:39 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 14:39
2.5 milyon TL’nin aylık faiz getirisi belli oldu: Halkbank, Denizbank, TEB, Yapı Kredi mevduat listesi

2.5 milyon TL'lik bir yatırımın 1 aylık (32 gün) getirisi yatırımcıları şaşırtacak seviyelere ulaştı. Peki 2.5 milyon TL'yi 1 aylık vadeyle değerlendirenlerin kazancı ne kadar oldu? En yüksek faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? İşte merak edilen liste.

2.5 milyon TL’nin aylık faiz getirisi belli oldu: Halkbank, Denizbank, TEB, Yapı Kredi mevduat listesi

5 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla banka banka 2.5 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi:

QNB
Kazandıran Günlük Hesap

Faiz Oranı: %51

Net Kazanç: 95.013,7 TL

Vade Sonu Tutar: 2.595.013,7 TL

2.5 milyon TL’nin aylık faiz getirisi belli oldu: Halkbank, Denizbank, TEB, Yapı Kredi mevduat listesi

CEPTETEB
Marifetli Hesap

Faiz Oranı: %50

Net Kazanç: 93.150,68 TL

Vade Sonu Tutar: 2.593.150,68 TL

2.5 milyon TL’nin aylık faiz getirisi belli oldu: Halkbank, Denizbank, TEB, Yapı Kredi mevduat listesi

Odea
Oksijen Hesap

Faiz Oranı: %50

Net Kazanç: 93.150,68 TL

Vade Sonu Tutar: 2.593.150,68 TL

2.5 milyon TL’nin aylık faiz getirisi belli oldu: Halkbank, Denizbank, TEB, Yapı Kredi mevduat listesi

DenizBank
Kaptan Hesap

Faiz Oranı: %49,5

Net Kazanç: 92.219,18 TL

Vade Sonu Tutar: 2.592.219,18 TL