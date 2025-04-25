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Kütahya'da peş peşe depremler! AFAD büyüklüğü duyurdu | Simav ve çevresindeki okullar tatil edildi

İstanbul'daki depremlerin ardından bugün de Kütahya peş peşe depremlerle sallandı. Simav ilçesinde saat 07:23'te 4.5, saat 07:29'da 3.9 ve saat 10:20'de ise 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Simav ve çevresindeki köylerde okullar bir gün süreyle tatil edildi.

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Giriş Tarihi :25 Nisan 2025 , 07:36 Güncelleme Tarihi :25 Nisan 2025 , 10:55
Kütahya’da peş peşe depremler! AFAD büyüklüğü duyurdu | Simav ve çevresindeki okullar tatil edildi

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İstanbul'daki depremlerin ardından bugün de Kütahya peş peşe depremlerle sallandı.



4 BÜYÜKLÜĞÜNDE 2 DEPREM MEYDANA GELDİ
Simav ilçesinde saat 07:23'te 4.5, saat 07:29'da 3.9 ve saat 10:20'de ise 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ
Kütahya Valisi Musa Işın, Simav ve çevresindeki köylerde okulların bir gün süreyle tatil edildiğini bildirdi.

AFAD hesabından yapılan paylaşım. AFAD hesabından yapılan paylaşım.

İLK DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.5
Kütahya'da saat 07.23'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Kütahya Simav'da 4,5 büyüklüğünde deprem!

Depremin yerin 8,81 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 07.23'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

KÜTAHYA VALİSİ IŞIN'DAN AÇIKLAMA
Vali Işın, X hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz Simav ilçesinde, saat 7.23'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bizi müteessir edecek herhangi bir olay meydana gelmemiştir. Hemşehrilerimiz sadece bizim yapacağımız açıklamalara itibar etsinler. Hemşehrilerimize çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Kütahya'da deprem (DHA)Kütahya'da deprem (DHA)

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, AA muhabirine merkez üssü Simav ilçesi olan 4,5 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

Depremin Karakoca ile Madenköy arasında meydana geldiğini belirten Sözbilir, şunları kaydetti:

"AFAD ve uluslararası sismoloji istasyonları tarafından yapılan odak mekanizma çözümlerine göre, depreme neden olan fay baskın eğim atımlı normal fay niteliğindedir. Bu deprem 2011-2012 yıllarında Naşa-Simav civarında 5,7 büyüklüğüne kadar meydana gelen depremler sonrasında, Naşa kuzeyindeki kesimlerde biriken stresin boşalması ile oluşan bir deprem olarak değerlendirilebilir. Bu bölgede, 2011-2012 yılları arasında küçük ölçekli depremlerin ana şoktan sonra yoğun bir şekilde tekrarlayan deprem fırtınaları şeklinde yaşandığı bilindiğinden, benzer bir aktivitenin tekrar etme olasılığı yüksek olarak değerlendirilmektedir."

Kütahya'da deprem (DHA)Kütahya'da deprem (DHA)

Sözbilir, bölgede ana fayın kuzeye eğimli Simav Fayı olduğuna değinerek, "Bu depremlerin Simav Fayı'nın tavan bloğundaki küçük ölçekli sintetik faylanmalarla ilişkili olduğu kabul edilebilir. Bu kapsamda, küçük ölçekli artçı depremlerin belirli bir süre daha devam edeceği öngörülebilir. Panik oluşturacak bir durum yok." diye konuştu.

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