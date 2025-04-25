KADINLARA DAHA FAZLA... Kadınların istihdamını ve iş gücüne katılımını desteklemeye yönelik yürütülen "Her Meslekte Kadın Eli Projesi" kapsamında yapılacak iş birlikleriyle belirlenen mesleklerde programlara katılım sağlayan kadın katılımcılara ise 30 artırımlı ödeme yapılıyor.

NASIL BAŞVURULUYOR? İşsizlik ödeneğini için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR 'a başvurmak gerekiyor. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor. İşbaşı eğitim programlarına ya da meslek eğitim kurslarına katılmak isteyenlerin ise 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine başvurmaları yetiyor.

Çalışmayana çift maaş: İşini kaybedenlere işsizlik maaşının yanında meslek eğitim kursu ödeneği! Nasıl başvuruluyor? (AA)



MESLEK FARKI

İşbaşı eğitim programları en fazla; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde 6 ay, diğer sektörlerde ise 3 ay süreyle uygulanabiliyor. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda 18-29 yaş arası gençler için de en fazla 9 ay süre ile düzenlenebiliyor. Meslek eğitim kursları ise 160 günü aşamıyor.

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