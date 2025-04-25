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Çalışmayana çift maaş: İşini kaybedenlere işsizlik maaşının yanında meslek eğitim kursu ödeneği! Nasıl başvuruluyor?

İşsiz kalanlara 10 aya varan süreyle 10 bin 323 ile 20 bin 646 lira arasında maaş bağlanırken, işbaşı eğitim programlarına veya meslek eğitim kurslarına katılırsa ayrıca bir ödeme daha yapılıyor. Bu ödeme de aylık 11 bin 52 ya da 14 bin 368 lira oluyor.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Nisan 2025
Çalışmayana çift maaş: İşini kaybedenlere işsizlik maaşının yanında meslek eğitim kursu ödeneği! Nasıl başvuruluyor?

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Ülkemizde işsiz kalanları hem nakdi destekler, hem de iş kapısını açacak imkanlar bekliyor. Çalıştığı işyerinden ayrılanlar şartları sağlarsa 10 aya varan işsizlik maaşından yararlanırken, bu dönemde meslek eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılanlar ikinci bir ödeme daha alabiliyor.

Çalışmayana çift maaş: İşini kaybedenlere işsizlik maaşının yanında meslek eğitim kursu ödeneği! Nasıl başvuruluyor? (AA)Çalışmayana çift maaş: İşini kaybedenlere işsizlik maaşının yanında meslek eğitim kursu ödeneği! Nasıl başvuruluyor? (AA)

EN AZ 6 AY
İşten ayrılan çalışanlardan hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı çalışanlara 180 gün, 900 gün sigortalı çalışanlara 240 gün, 1080 gün sigortalı çalışanlara 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği veriliyor. Çalışanlara işsiz kaldığında son 4 aylık brüt maaş ortalamasının yüzde 40'ı oranında işsizlik ödeneği bağlanıyor. Ancak bu ödenek, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Ödenekten sadece damga vergisi kesiliyor. Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan mevcut asgari ücrete göre en düşük işsizlik ödeneği damga vergisi kesilmiş olarak 10 bin 323 lira, en yüksek ise 20 bin 646 lira.

Çalışmayana çift maaş: İşini kaybedenlere işsizlik maaşının yanında meslek eğitim kursu ödeneği! Nasıl başvuruluyor? (AA)Çalışmayana çift maaş: İşini kaybedenlere işsizlik maaşının yanında meslek eğitim kursu ödeneği! Nasıl başvuruluyor? (AA)

İKİNCİ ÖDEME DE VAR
İşsiz kalanlar, İŞKUR'un düzenlediği işbaşı eğitim programlarına ya da meslek eğitim kurslarına katılırsa ikinci bir ödeme daha alabiliyor. İşsizlik maaşı alırken bu programlara katılanlara günlük 425,09 lira ödeniyor. Böylece aylık ödeme 26 gün üzerinden 11 bin 52 lirayı buluyor. Geleceğin mesleklerinde işbaşı eğitim programlarına katılımda ise ödeme artıyor. İşsizlik maaşı alırken siber güvenlik, kodlama, oyun geliştirme gibi programlarda düzenlenen programlara katılım sağlayanlara günlük 552,62 lira ödeniyor. Böylece aylık ödeme (26 gün) 14 bin 368 lirayı bulunuyor.

Çalışmayana çift maaş: İşini kaybedenlere işsizlik maaşının yanında meslek eğitim kursu ödeneği! Nasıl başvuruluyor? (AA)Çalışmayana çift maaş: İşini kaybedenlere işsizlik maaşının yanında meslek eğitim kursu ödeneği! Nasıl başvuruluyor? (AA)

KADINLARA DAHA FAZLA...
Kadınların istihdamını ve iş gücüne katılımını desteklemeye yönelik yürütülen "Her Meslekte Kadın Eli Projesi" kapsamında yapılacak iş birlikleriyle belirlenen mesleklerde programlara katılım sağlayan kadın katılımcılara ise 30 artırımlı ödeme yapılıyor.

Çalışmayana çift maaş: İşini kaybedenlere işsizlik maaşının yanında meslek eğitim kursu ödeneği! Nasıl başvuruluyor? (AA)Çalışmayana çift maaş: İşini kaybedenlere işsizlik maaşının yanında meslek eğitim kursu ödeneği! Nasıl başvuruluyor? (AA)

NASIL BAŞVURULUYOR?
İşsizlik ödeneğini için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a başvurmak gerekiyor. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor. İşbaşı eğitim programlarına ya da meslek eğitim kurslarına katılmak isteyenlerin ise 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine başvurmaları yetiyor.

Çalışmayana çift maaş: İşini kaybedenlere işsizlik maaşının yanında meslek eğitim kursu ödeneği! Nasıl başvuruluyor? (AA)Çalışmayana çift maaş: İşini kaybedenlere işsizlik maaşının yanında meslek eğitim kursu ödeneği! Nasıl başvuruluyor? (AA)

MESLEK FARKI
İşbaşı eğitim programları en fazla; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde 6 ay, diğer sektörlerde ise 3 ay süreyle uygulanabiliyor. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda 18-29 yaş arası gençler için de en fazla 9 ay süre ile düzenlenebiliyor. Meslek eğitim kursları ise 160 günü aşamıyor.

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